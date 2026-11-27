“Este logro no pertenece a un sector en particular: es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina. Es fruto del desvelo de padres y madres en sus hogares, de las escuelas, de las organizaciones sociales y de tantas comunidades que supieron visibilizar a tiempo una herida que no dejaba de crecer”, expresó.

La entidad también reconoció el papel de los legisladores nacionales y valoró que oficialismo y oposición pudieran alcanzar un acuerdo para avanzar con la normativa.

“Reconocemos y agradecemos el compromiso de los legisladores nacionales, que supieron trascender sus diferencias para escuchar el grito silencioso, pero urgente, de nuestro pueblo”, indicó el organismo.

El mensaje de la Iglesia y los alcances de la ley contra la ludopatía

En el mismo comunicado, la Pastoral Social vinculó la aprobación de la norma con los mensajes del papa León XIV sobre la protección de las personas frente a los intereses económicos. Para ello, citó un pasaje de la encíclica Magnifica Humanitas, en el que el pontífice sostiene que “ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano”.

También recordó un mensaje que, según la Comisión Episcopal, el Papa expresó durante su visita a la Argentina, cuando convocó a “tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil”.

De todas maneras, la Iglesia advirtió que la sanción de la ley es apenas un paso dentro de una tarea de prevención que deberá continuar en las familias, las escuelas y las comunidades. “Celebramos este avance legislativo con la conciencia de que la tarea continúa en cada familia, en cada aula y en cada comunidad”, señaló.

La declaración concluyó con un llamado a sostener el trabajo conjunto: “Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo”.

En cuanto al contenido de la normativa, la ley establece restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de las plataformas de apuestas online. La prohibición alcanza a la televisión, la radio, las redes sociales y otras plataformas digitales.

Además, comprende las acciones promocionales de influencers, los patrocinios deportivos, la presencia de marcas de apuestas en camisetas de fútbol y la publicidad en estadios.

Otro de los puntos centrales es el refuerzo de los mecanismos de identificación de usuarios. Para impedir el ingreso de menores de edad, se establecen controles de identidad mediante sistemas de reconocimiento facial, con el objetivo de limitar el acceso de niños y adolescentes a las plataformas de apuestas.