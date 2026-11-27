La Comisión Episcopal de Pastoral Social destacó la aprobación por unanimidad en el Senado y agradeció el compromiso de las familias, las escuelas y los legisladores. También remarcó la importancia de continuar con la prevención para proteger a los jóvenes.
La Iglesia celebró la sanción definitiva de la Ley de Prevención de la Ludopatía y calificó su aprobación como un “triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”. A través de un comunicado, la Comisión Episcopal de Pastoral Social destacó el consenso alcanzado en el Congreso y reconoció el trabajo de distintos sectores que impulsaron el tratamiento de la iniciativa.
El pronunciamiento se conoció luego de que el Senado aprobara la norma por unanimidad, con 72 votos afirmativos, en una sesión que puso fin a más de dos años de debate parlamentario. Durante ese período, la Iglesia había reclamado en distintas oportunidades que avanzara el proyecto para prevenir y abordar los problemas vinculados con las apuestas online.
En un documento titulado “Un paso hacia el cuidado de nuestra juventud”, la Comisión Episcopal expresó su satisfacción por la decisión legislativa. “Recibimos con profunda gratitud la sanción de la ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía”, señaló.
Además, sostuvo que el resultado no pertenece exclusivamente a quienes promovieron la iniciativa, sino que es fruto del compromiso de distintos espacios de la sociedad.
“Este logro no pertenece a un sector en particular: es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina. Es fruto del desvelo de padres y madres en sus hogares, de las escuelas, de las organizaciones sociales y de tantas comunidades que supieron visibilizar a tiempo una herida que no dejaba de crecer”, expresó.
La entidad también reconoció el papel de los legisladores nacionales y valoró que oficialismo y oposición pudieran alcanzar un acuerdo para avanzar con la normativa.
“Reconocemos y agradecemos el compromiso de los legisladores nacionales, que supieron trascender sus diferencias para escuchar el grito silencioso, pero urgente, de nuestro pueblo”, indicó el organismo.
En el mismo comunicado, la Pastoral Social vinculó la aprobación de la norma con los mensajes del papa León XIV sobre la protección de las personas frente a los intereses económicos. Para ello, citó un pasaje de la encíclica Magnifica Humanitas, en el que el pontífice sostiene que “ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano”.
También recordó un mensaje que, según la Comisión Episcopal, el Papa expresó durante su visita a la Argentina, cuando convocó a “tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil”.
De todas maneras, la Iglesia advirtió que la sanción de la ley es apenas un paso dentro de una tarea de prevención que deberá continuar en las familias, las escuelas y las comunidades. “Celebramos este avance legislativo con la conciencia de que la tarea continúa en cada familia, en cada aula y en cada comunidad”, señaló.
La declaración concluyó con un llamado a sostener el trabajo conjunto: “Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo”.
En cuanto al contenido de la normativa, la ley establece restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de las plataformas de apuestas online. La prohibición alcanza a la televisión, la radio, las redes sociales y otras plataformas digitales.
Además, comprende las acciones promocionales de influencers, los patrocinios deportivos, la presencia de marcas de apuestas en camisetas de fútbol y la publicidad en estadios.
Otro de los puntos centrales es el refuerzo de los mecanismos de identificación de usuarios. Para impedir el ingreso de menores de edad, se establecen controles de identidad mediante sistemas de reconocimiento facial, con el objetivo de limitar el acceso de niños y adolescentes a las plataformas de apuestas.
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