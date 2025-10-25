Diluvio en el AMBA, se inundó la Avenida General Paz y hay alerta naranja por tormentas

Durante la madrugada cayeron más de 100 milímetros, lo que provocó inundaciones en la Ciudad, el Conurbano y distintos tramos de la Avenida General Paz. Las lluvias provocaron también cortes de luz en CABA: los barrios más afectados son Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

Según el reporte del organismo oficial, las condiciones climáticas cambiarán durante el domingo en el AMBA. Sin lluvias ni tormentas, el cielo estará algo nublado durante gran parte del día y temperaturas oscilarán entre los diez y 23 grados. El lunes continuará el buen tiempo durante toda la jornada, con marcas térmicas de entre 11 y 16 grados.

Alerta meteorológico por tormentas y granizo: las provincias afectadas

El SMN emitió este sábado una alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas de viento que rige para zonas de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En zonas con alerta naranja, se espera que “el norte de Córdoba, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes y norte de Entre Ríos sean afectados por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas mayores a los 100 km/h".

diluvioalerta El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

El organismo oficial indicó que “el sur de Entre Ríos, sudeste de Santa Fe y este de Buenos Aires serán afectados por tormentas con lluvias intensas, que podrían dar lugar a valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm”.

Las recomendaciones del SMN por tortemtnas fuertes