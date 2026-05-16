El clima en Buenos Aires: sábado fresco, nublado y con chances de lluvias aisladas

Cómo estará el clima en el resto del país

El panorama meteorológico será muy variado este sábado en las distintas regiones de la Argentina, con lluvias, nubosidad y bajas temperaturas en gran parte del territorio. En el norte argentino se esperan condiciones más templadas, con máximas superiores a los 20 grados en provincias como Formosa, Chaco y Misiones. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto y podrían registrarse tormentas aisladas durante la jornada.

Captura de pantalla 2026-05-16 073521 Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En la región central continuará el ambiente fresco y húmedo. Córdoba, San Luis, La Pampa y parte de Santa Fe tendrán cielo nublado, algunas lluvias débiles y bancos de niebla durante la mañana. Además, el viento sur hará descender la sensación térmica.

La Patagonia seguirá bajo un marcado ingreso de aire frío. En Santa Cruz y Tierra del Fuego las mínimas estarán cerca de los cero grados, con fuertes vientos y probabilidad de nevadas aisladas en sectores cordilleranos.

En tanto, la Costa Atlántica bonaerense tendrá una jornada fresca y ventosa, con abundante nubosidad y posibilidad de lloviznas aisladas hacia la noche.