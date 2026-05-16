El clima en Buenos Aires: sábado fresco, nublado y con chances de lluvias aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con temperaturas que rondarán entre los 12 grados de mínima y 17 de máxima. Mirá cómo estará el clima en el resto de la Argentina y el pronóstico para los próximos días.
Este sábado 16 de mayo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una temperatura que rondará entre los 12 grados de mínima y los 17 de máxima, aunque en algunos sectores la sensación térmica podría ubicarse por debajo de esos valores, a raíz del viento del sur y sudeste. Durante la mañana se espera un ambiente húmedo y cubierto, mientras que por la tarde-noche podrían registrarse lloviznas y precipitaciones débiles, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Además, el viento soplará entre 17 y 37 kilómetros por hora, aportando más frío hacia el cierre del día.
Para el domingo, el tiempo mejorará parcialmente: habrá cielo algo nublado y una marcada baja de temperatura, con siete grados de mínima y 15 de máxima. El lunes continuará el aire frío, con apenas cinco grados de mínima, aunque con cielo despejado y una máxima que alcanzará los 17 grados.
El panorama meteorológico será muy variado este sábado en las distintas regiones de la Argentina, con lluvias, nubosidad y bajas temperaturas en gran parte del territorio. En el norte argentino se esperan condiciones más templadas, con máximas superiores a los 20 grados en provincias como Formosa, Chaco y Misiones. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto y podrían registrarse tormentas aisladas durante la jornada.
En la región central continuará el ambiente fresco y húmedo. Córdoba, San Luis, La Pampa y parte de Santa Fe tendrán cielo nublado, algunas lluvias débiles y bancos de niebla durante la mañana. Además, el viento sur hará descender la sensación térmica.
La Patagonia seguirá bajo un marcado ingreso de aire frío. En Santa Cruz y Tierra del Fuego las mínimas estarán cerca de los cero grados, con fuertes vientos y probabilidad de nevadas aisladas en sectores cordilleranos.
En tanto, la Costa Atlántica bonaerense tendrá una jornada fresca y ventosa, con abundante nubosidad y posibilidad de lloviznas aisladas hacia la noche.
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