El clima en el AMBA: domingo inestable, húmedo y con una máxima de 16ºC

El cierre del fin de semana estará marcado por esas condiciones. Además, hay alerta amarilla tormentas en el interior bonaerense y otras ocho provincias. Mirá el pronóstico del tiempo para los próximos días.
Este domingo 7 de junio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una marcada inestabilidad. La jornada tendrá cielo nublado, clima húmedo y las temperaturas rondarán entre los 13 grados de mínima y 16 de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La semana comenzará con lluvias fuertes durante la mañana y la tarde, mientras que las marcas térmicas rondarán entre los 12ºC y 15ºC. Para el martes, el organismo oficial prevé una mejora en las condiciones del tiempo, sin lluvias y con temperaturas de entre 11°C y 15°C.
Para el miércoles y el jueves, se espera cielo mayormente nublado, y una máxima de 16ºC. Y recién para el viernes y el sábado pronostican jornadas parcialmente soleadas, aunque la térmica será baja con una mínima de 9°C y máxima de 17°C.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas que abarca zonas de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y Santiago del Estero. La advertencia incluye algunas localidades de Buenos Aires, entre ellos General Villegas, Rivadavia, Pellegrini, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Salliqueló, Adolfo Alsina y Guaminí.
“Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, indicó el reporte.
-Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
-Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
-Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
-Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
-Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.