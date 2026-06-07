El clima en el AMBA: domingo inestable, húmedo y con una máxima de 16ºC

“Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, indicó el reporte.

mapa_alertas (76) El mapa de alertas del SMN para este domingo 7 de junio.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

-Evitá salir.

- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

-Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

-Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

-Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

-Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.