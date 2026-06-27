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El clima en el AMBA: el frío volverá a sentirse durante este sábado 27 de junio

La temperatura mínima será de seis grados y la máxima llegará a los 16, en una jornada con cielo parcialmente nublado. Cómo seguirá el tiempo en el AMBA y en qué provincias hay alerta amarilla por vientos fuertes.

Este sábado 27 de junio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima frío y cielo parcialmente nublado. Las temperaturas rondarán entre los siete grados de mínima y 16 de máxima y se descarta la probabilidad de precipitaciones, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el cierre del fin de semana, el domingo tendrá marcas térmicas que rondarán entre los ocho y los 14 grados, con posibles chaparrones por la mañana y la tarde. Y el lunes, habrá un descenso considerable de las temperaturas: se esperan tres grados de mínima y la máxima continuará en los 14. El cielo, en tanto, estará algo nublado.

Alerta por vientos fuertes: las dos provincias afectadas

El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por vientos de entre 50 y 70 kilómetros por ahora que abarca a las provincias de Mendoza y San Juan. En las zonas cordilleranas se registrarán ráfagas de hasta 90 km/h, lo que podría dificultar la circulación.

Si bien no hay probabilidades de precipitaciones en esa zona de Cuyo, la combinación de bajas temperaturas durante la mañana y el incremento del viento nocturno hará que la sensación térmica sea inferior a la temperatura registrada.

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El mapa de alertas del SMN para este sábado 27 de junio.

El mapa de alertas del SMN para este sábado 27 de junio.

Las recomendaciones del SMN por vientos fuertes

1. Evitá salir.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postales.

5. Tené precaución al conducir.

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