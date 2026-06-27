El clima en el AMBA: el frío volverá a sentirse durante este sábado 27 de junio

La temperatura mínima será de seis grados y la máxima llegará a los 16, en una jornada con cielo parcialmente nublado. Cómo seguirá el tiempo en el AMBA y en qué provincias hay alerta amarilla por vientos fuertes.
Este sábado 27 de junio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima frío y cielo parcialmente nublado. Las temperaturas rondarán entre los siete grados de mínima y 16 de máxima y se descarta la probabilidad de precipitaciones, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En el cierre del fin de semana, el domingo tendrá marcas térmicas que rondarán entre los ocho y los 14 grados, con posibles chaparrones por la mañana y la tarde. Y el lunes, habrá un descenso considerable de las temperaturas: se esperan tres grados de mínima y la máxima continuará en los 14. El cielo, en tanto, estará algo nublado.
El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por vientos de entre 50 y 70 kilómetros por ahora que abarca a las provincias de Mendoza y San Juan. En las zonas cordilleranas se registrarán ráfagas de hasta 90 km/h, lo que podría dificultar la circulación.
Si bien no hay probabilidades de precipitaciones en esa zona de Cuyo, la combinación de bajas temperaturas durante la mañana y el incremento del viento nocturno hará que la sensación térmica sea inferior a la temperatura registrada.
1. Evitá salir.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postales.
5. Tené precaución al conducir.
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