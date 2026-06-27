El clima en el AMBA: el frío volverá a sentirse durante este sábado 27 de junio

mapa_alertas (80) El mapa de alertas del SMN para este sábado 27 de junio.

Las recomendaciones del SMN por vientos fuertes

1. Evitá salir.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postales.

5. Tené precaución al conducir.