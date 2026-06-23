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El tiempo en el AMBA para este martes 23 de junio

El SMN anticipa para este martes una jornada con el cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 23 de junio se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo parcialmente nublado durante la jornada. No se esperan precipitaciones y las condiciones se mantendrán estables. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 12°C.

Para el miércoles se espera una jornada similar, con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, y nubosidad variable hacia la tarde. No hay probabilidades de lluvia y las temperaturas oscilarán entre los 5°C y los 11°C.

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Durante el jueves continuará el tiempo estable, con cielo de parcialmente nublado a despejado. Las temperaturas se mantendrán bajas, con mínima de 8°C y una máximas que llegarán a los 13°C.

En la región centro del país, que incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominará el cielo parcialmente nublado, con condiciones estables y temperaturas frescas. Las máximas se ubicarán entre los 11°C y 16°C. Por su parte, Mendoza, San Juan y La Rioja tendrán jornadas frías pero estables, con cielo algo nublado y temperaturas máximas cercanas a los 12°C a 14°C.

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La zona del Litoral presentará abundante nubosidad, aunque con baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas máximas rondarán los 17°C y 18°C.

El sur del país continuará siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan jornadas con bajas temperaturas, cielo parcialmente nublado y posibilidad de precipitaciones, incluyendo lluvias y nieve en algunos sectores. Las máximas estarán entre los 4°C y 5°C.

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