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El tiempo en el AMBA para este viernes 26 de junio

El SMN anticipa para este viernes una jornada con el cielo parcialmente nublado, de fría a fresca en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 26 de junio se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo mayormente nublado durante la mañana y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 3°C y la máxima alcanzará los 14°C.

Para el sábado se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y algunos momentos con mayor presencia de sol. No se prevén lluvias y las temperaturas estarán entre los 8°C y los 17°C.

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Durante el domingo volverá la inestabilidad, con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y la noche. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima llegará a los 14°C.

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Clima en el resto del país

En el norte argentino se esperan condiciones más templadas, con presencia de nubosidad variable y temperaturas máximas que podrían alcanzar entre los 20°C y 22°C en sectores del NEA y el NOA. Algunas zonas podrían presentar períodos de mayor nubosidad, aunque sin lluvias generalizadas.

En la región central del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 14°C y 21°C según la zona. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se prevén jornadas con nubosidad variable y marcas térmicas moderadas, con máximas cercanas a los 14°C y 16°C.

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El sur del país continuará siendo la zona más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con máximas de entre 6°C y 7°C, además de condiciones inestables y probabilidad de precipitaciones, incluyendo lluvia y nieve en algunos sectores.

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