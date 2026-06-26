El tiempo en el AMBA para este viernes 26 de junio

En la región central del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 14°C y 21°C según la zona. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se prevén jornadas con nubosidad variable y marcas térmicas moderadas, con máximas cercanas a los 14°C y 16°C.

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El sur del país continuará siendo la zona más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con máximas de entre 6°C y 7°C, además de condiciones inestables y probabilidad de precipitaciones, incluyendo lluvia y nieve en algunos sectores.