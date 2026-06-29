El tiempo en el AMBA para este lunes 29 de junio

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados. Las temperaturas se mantendrán bajas, con máximas que estarán entre los 11°C y 15°C y mínimas cercanas a los 0°C en algunos sectores. Mendoza, San Juan y La Rioja, continuará el ambiente frío, con nubosidad variable y temperaturas bajas. Las máximas se ubicarán entre los 11°C y 12°C, mientras que algunas localidades podrían registrar mínimas cercanas a los 0°C.

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La zona del Litoral presentará mayor nubosidad, con posibilidad de precipitaciones aisladas especialmente hacia el este del país. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 12°C y 17°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas cercanas a los 0°C y máximas que no superarían los 6°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de viento en sectores patagónicos durante la jornada.