El tiempo en el AMBA para este lunes 29 de junio

El SMN anticipa para este viernes una jornada con el cielo parcialmente nublado, de fría a fresca en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 29 de junio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fría, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la noche. No se esperan lluvias y las condiciones se mantendrán estables. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 14°C.
Para el martes continuará el tiempo estable, con cielo algo nublado y algunos momentos de sol durante el día. La temperatura oscilará entre los 6°C y los 14°C, sin probabilidad de precipitaciones.
El miércoles seguirá el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas. La mínima será de 4°C y la máxima llegará a los 14°C.
En el NOA y NEA se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables que en otras regiones, con máximas que rondarán entre los 13°C y 18°C. En algunas zonas del norte podría registrarse mayor presencia de nubes, aunque sin lluvias significativas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados. Las temperaturas se mantendrán bajas, con máximas que estarán entre los 11°C y 15°C y mínimas cercanas a los 0°C en algunos sectores. Mendoza, San Juan y La Rioja, continuará el ambiente frío, con nubosidad variable y temperaturas bajas. Las máximas se ubicarán entre los 11°C y 12°C, mientras que algunas localidades podrían registrar mínimas cercanas a los 0°C.
La zona del Litoral presentará mayor nubosidad, con posibilidad de precipitaciones aisladas especialmente hacia el este del país. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 12°C y 17°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas cercanas a los 0°C y máximas que no superarían los 6°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de viento en sectores patagónicos durante la jornada.