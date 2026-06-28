Argentina vs. Cabo Verde: cuándo juegan por los 16avos de final del Mundial 2026 y el camino hacia la final

La Selección se cruzará con el conjunto africano, que igualó sus tres partidos de fase de grupos, por un lugar en octavos de final. Ya se especulan los posibles cruces de Argentina en cada instancia eliminatoria rumbo a una hipotética definición.
La Selección Argentina ya tiene rival para los 16avos de final del Mundial 2026. Después de asegurarse el primer puesto del Grupo J con el 2-0 sobre Austria y de beneficiarse por la victoria de Argelia frente a Jordania, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde en la próxima ronda.
El seleccionado africano terminó segundo en el Grupo H tras igualar sus tres encuentros: el sorpresivo 0-0 con España, el heroico 2-2 frente a Uruguay y 1-1 ante Arabia Saudita. En su primera participación mundialista, consiguió una clasificación histórica y ahora tendrá el desafío de medirse con el vigente campeón del mundo.
El cruce entre Argentina y Cabo Verde se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 hora de nuestro país, en el Hard Rock Stadium de Miami. Aunque sin subestimar al rival, la Albiceleste puede soñar con los partidos eliminatorios que lo lleven a una hipotética final y ya conoce las fechas de las instancias siguientes en caso de avanzar.
El panorama del cuadro también empieza a tomar forma para la Scaloneta. En unos eventuales octavos de final, los posibles adversarios son Australia o Egipto. Si avanzan los oceánicos, se repetirá el duelo de esa instancia que ambos protagonizaron en Qatar 2022, con triunfo argentino por 2-1.
Más adelante, Colombia aparece como el candidato más firme para un posible cruce de cuartos de final, tras finalizar en lo más alto del Grupo K, mientras que Suiza también quedó ubicada en ese sector del cuadro.
Del otro lado del torneo, Brasil e Inglaterra asoman como potenciales rivales de semifinal, lo que determinaría uno de los duelos más duros de este Mundial. Mientras que un eventual enfrentamiento con Francia, España, Países Bajos o Alemania recién podría darse en una final.
A pesar de tratarse de uno de los rivales más simples, teniendo en cuenta que es su primera participación mundialista y que no consiguió sumar de a tres en la primera fase, Lionel Scaloni analizó a Cabo Verde pero, fiel a su estilo, no se confió de nada. "Es un buen equipo, que les ha puesto las cosas difíciles a sus tres rivales. Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles porque ya se lo hizo a España, que es una de las favoritas, a Uruguay y a Arabia Saudita. Por las cosas que estamos viendo en este Mundial, hay que tener cuidado. Es un equipo rápido, con calidad y bueno", expresó el DT sobre los africanos, que terminaron segundos en el Grupo H dejando afuera a la Uruguay de Marcelo Bielsa.
"No hay de qué marearse, hay que seguir jugando y dando el máximo. Es lo que implica esta camiseta; intentar ganar. Ellos llevan adentro el competir, mientras esté yo será así y yo creo que siempre fue así", añadió Scaloni, quien se mostró un poco molesto por el horario del encuentro de este viernes -a las 18 de allá y 19 de acá- en Miami. La temperatura, podría cambiar las cartas del juego: "Vamos a jugar con mucho calor, en un horario difícil de entender, pero han jugado todos así que no nos podemos quejar".
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