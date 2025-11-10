Messi fue al Camp Nou y "agitó" el mundo Barcelona

El capitán de la Selección Argentina y actual jugador del Inter Miami subió una serie de fotos y videos de una visita al estadio, donde fue "inmensamente feliz".

El mensaje completo que Messi subió a su cuenta de Instagram fue: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo".

720 (9)

El posteo se viralizó rápidamente y reavivó el deseo de los "blaugranas". La publicación de Messi es un mensaje directo sobre su frustrada despedida del club, que se debió a diferencias que mantuvo con el presidente Joan Laporta.

Días atrás, el propio Laporta había hablado de organizar "un partido homenaje" para Messi con el estadio lleno, como una "hermosa manera de inaugurar el Camp Nou".

Estas declaraciones de Messi se dan pocas semanas después que extendió su contrato con el Inter Miami hasta 2028. En la presentación, el capitán del equipo de la MLS apareció en medio del nuevo estadio del club que se inaugurará en 2026.

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”, manifestó el astro desde el nuevo recinto.

Ahora, será tiempo para Messi de volver a vestirse de celeste y blanco y reencontrarse con sus compañeros de la Selección y con el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni. Es que el próximo viernes, el combinado nacional volará hasta Angola para enfrentar al conjunto local en lo que será la despedida de la Albiceleste en 2025 de cara al próximo Mundial a jugarse el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.