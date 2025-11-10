Jorge Macri reclamó que la deuda del Gobierno con CABA se incluya en el Presupuesto

“Como toda obligación de pagar, tiene que estar en el Presupuesto. Lo he hablado con todos los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y es uno de los requerimientos que tenemos”, manifestó anoche el mandatario porteño.

Macri llevará los reclamos mañana, a las 11, a la reunión que mantendrá con el ministro Luis “Toto” Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La reunión se hará en un contexto nuevo para la relación entre Macri y Milei. Después de un agresivo cortocircuito -que incluyó negarse a saludarlo en el Tedeum del 25 de Mayo- el presidente lo abrazó en la reunión que encabezó en la Casa Rosada con 20 mandatarios provinciales. Y luego, el propio jefe de Estado confirmó que ese desacuerdo había quedado atrás.

La Ciudad de Buenos Aires recibe el 1,4% de coparticipación por parte de Nación de forma discrecional, y la intención del Gobierno porteño es que ese envío figure dentro del Presupuesto del próximo año, para el caso en que necesite ese aval ante un eventual reclamo.

"Hicimos un acuerdo con el Gobierno en la Corte Suprema por la coparticipación, más allá del fallo. Nos sentamos y aceptamos un mecanismo de pago diferente, que pidió el Gobierno, y ellos asumieron el compromiso en la Corte”, agregó.

El jefe de gobierno porteño además planteó: “Las obligaciones de pagar entre estados tienen que estar expresadas en el Presupuesto. Así que sí, esa es una condición que se la planteé nuestro bloque y a todos los integrantes de nuestro bloque que están en la comisión de Presupuesto, espero que podamos destrabar eso".

Jorge Macri explicó que hay demoras en los pagos de Nación a Ciudad por el acuerdo: “Se generó una deuda nueva y por eso no se está cumpliendo. Con los momentos difíciles que pasaron, no sé si lo justifico, pero lo entiendo”.

El jefe de gobierno porteño mencionó que el origen del conflicto por el recorte de coparticipación fue con el gobierno de Alberto Fernández, dijo que, aunque “en estos últimos tiempos hubo problemas”, en otros momentos se cumplió con el convenio y que no tiene “por qué no confiar” en que puedan llegar a una solución.