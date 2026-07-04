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El clima para este sábado 4 de julio: sigue la ola polar y hay alerta amarilla en el AMBA

En el inicio del fin de semana, la temperatura mínima será de 0°C y la máxima llegará a los 11°C. Mirá cuáles son las provincias donde hay alerta amarilla y naranja por frío extremo.

Las ola polar continuará este sábado sábado 3 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo. En una jornada que empezará con neblina y luego tendrá cielo parcialmente nublado, las marcas térmicas rondarán entre los 0° y 11°C.

Para el domingo 5 de julio se prevé un ascenso de las temperaturas, con una mínima de 9°C y una máxima de 12°C, junto con una probabilidad de lluvias de entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche. En tanto, el lunes 6 de julio habrá cielo parcialmente nublado, con marcas térmicas que oscilarán entre los 6°C y 13°C.

Alerta amarilla y naranja por frío extremo: las provincias afectadas

Más allá del AMBA, la alerta amarilla por frío extremo abarca las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, parte de Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Chubut.

El aviso sube a naranja en las localidades bonaerenses de Dorrego, Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea, Loberia, Tandil, Balcarce, Mar Chiquita, Ayacucho, Madariaga, Maipú, General Guido, Dolores, Pila, Castelli, Chascomús, Belgrano, Las Flores, General Paz, Monte, Lobos, General Alvear, Saladillo, Roque Pérez y Navarro.

Lo mismo ocurre en algunas localidades cordobesas, tal el caso de Juárez Celman y Río Cuarto.

De acuerdo con el SMN, la alerta naranja implica un efecto moderado a alto en la salud, con temperaturas que pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

El mapa de alertas por frío extremo para este sábado 4 de julio.

El mapa de alertas por frío extremo para este sábado 4 de julio.

Las recomendaciones del SMN por frío extremo

-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores.

-En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantené la casa calefaccionada de forma segura. Evitá los cambios bruscos de temperatura.

-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

-Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

-Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

-No fumes en ambientes cerrados.

-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

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