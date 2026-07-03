El tiempo en el AMBA para este viernes 3 de julio

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, dominarán los cielos parcialmente nublados, aunque algunas zonas de Córdoba podrían registrar lluvias aisladas. Las temperaturas máximas estarán entre 8°C y 10°C, con mínimas que descenderán hasta -4°C en algunos sectores, favoreciendo la formación de heladas. Mendoza, San Juan y San Luis tendrán máximas cercanas a los 8°C y mínimas de hasta -3°C, con heladas generalizadas durante la mañana.

En el NEA predominará la nubosidad variable, con algunos períodos de sol y presencia de bancos de niebla en sectores del este. Las máximas alcanzarán entre 13°C y 14°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 4°C y 6°C.

En la Patagonia continuará el predominio del tiempo estable. Río Negro, Chubut y Santa Cruz tendrán cielo entre despejado y parcialmente nublado, con máximas de 6°C a 8°C y mínimas cercanas a 0°C o levemente inferiores. En Tierra del Fuego se espera nubosidad variable, con temperaturas entre 1°C y 7°C.