Clima |

El tiempo en el AMBA para este viernes 3 de julio

El SMN anticipa para este viernes cielo parcialmente nublado y mucho frío durante todo el día en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 3 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada muy fría, con cielo parcialmente nublado durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de -1°C, mientras que la máxima alcanzará los 10°C, con heladas durante las primeras horas de la mañana.

Para el sábado continuará el tiempo estable. Se espera cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, sin precipitaciones y con un leve ascenso de la temperatura. La mínima será de 3°C y la máxima llegará a los 11°C.

El domingo aumentará la nubosidad y hacia la tarde y noche podrían registrarse lluvias aisladas. La temperatura oscilará entre los 7°C y los 12°C, en una jornada algo más templada pero inestable.

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, dominarán los cielos parcialmente nublados, aunque algunas zonas de Córdoba podrían registrar lluvias aisladas. Las temperaturas máximas estarán entre 8°C y 10°C, con mínimas que descenderán hasta -4°C en algunos sectores, favoreciendo la formación de heladas. Mendoza, San Juan y San Luis tendrán máximas cercanas a los 8°C y mínimas de hasta -3°C, con heladas generalizadas durante la mañana.

En el NEA predominará la nubosidad variable, con algunos períodos de sol y presencia de bancos de niebla en sectores del este. Las máximas alcanzarán entre 13°C y 14°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 4°C y 6°C.

En la Patagonia continuará el predominio del tiempo estable. Río Negro, Chubut y Santa Cruz tendrán cielo entre despejado y parcialmente nublado, con máximas de 6°C a 8°C y mínimas cercanas a 0°C o levemente inferiores. En Tierra del Fuego se espera nubosidad variable, con temperaturas entre 1°C y 7°C.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados