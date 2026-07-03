El tiempo en el AMBA para este viernes 3 de julio

El SMN anticipa para este viernes cielo parcialmente nublado y mucho frío durante todo el día en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 3 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada muy fría, con cielo parcialmente nublado durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de -1°C, mientras que la máxima alcanzará los 10°C, con heladas durante las primeras horas de la mañana.
Para el sábado continuará el tiempo estable. Se espera cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, sin precipitaciones y con un leve ascenso de la temperatura. La mínima será de 3°C y la máxima llegará a los 11°C.
El domingo aumentará la nubosidad y hacia la tarde y noche podrían registrarse lluvias aisladas. La temperatura oscilará entre los 7°C y los 12°C, en una jornada algo más templada pero inestable.
En el NOA se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, especialmente sobre sectores de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Las temperaturas máximas oscilarán entre 7°C y 11°C, con ambiente fresco durante toda la jornada.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, dominarán los cielos parcialmente nublados, aunque algunas zonas de Córdoba podrían registrar lluvias aisladas. Las temperaturas máximas estarán entre 8°C y 10°C, con mínimas que descenderán hasta -4°C en algunos sectores, favoreciendo la formación de heladas. Mendoza, San Juan y San Luis tendrán máximas cercanas a los 8°C y mínimas de hasta -3°C, con heladas generalizadas durante la mañana.
En el NEA predominará la nubosidad variable, con algunos períodos de sol y presencia de bancos de niebla en sectores del este. Las máximas alcanzarán entre 13°C y 14°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 4°C y 6°C.
En la Patagonia continuará el predominio del tiempo estable. Río Negro, Chubut y Santa Cruz tendrán cielo entre despejado y parcialmente nublado, con máximas de 6°C a 8°C y mínimas cercanas a 0°C o levemente inferiores. En Tierra del Fuego se espera nubosidad variable, con temperaturas entre 1°C y 7°C.
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