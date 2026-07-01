El tiempo en el AMBA para este miércoles 1 de julio

El SMN anticipa para este miércoles una jornada con el cielo parcialmente nublado, sin lluvia en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 1 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fría, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor presencia de nubosidad hacia la noche. La temperatura mínima será de 3°C y la máxima alcanzará los 13°C.
Para el jueves se espera una jornada estable, con cielo algo nublado y algunos momentos de sol durante el día. No se prevén precipitaciones y las marcas térmicas se ubicarán entre 1°C y 10°C, con un ambiente frío en las primeras horas.
El viernes continuará el tiempo estable, aunque con temperaturas bajas. El cielo estará parcialmente nublado, sin lluvias, con una mínima de 2°C y una máxima que llegará a los 11°C.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos períodos de sol. Las temperaturas serán más moderadas en comparación con otras regiones, con máximas que estarán entre los 12°C y 16°C. Algunas áreas del norte podrían presentar lluvias aisladas.
En la región centro del país, que incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominará el cielo nublado a parcialmente nublado, con temperaturas frías. Las máximas se ubicarán entre los 9°C y 14°C, mientras que algunas zonas podrían registrar precipitaciones débiles. En Mendoza, San Juan y La Rioja, continuará el ambiente invernal, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las mínimas estarán cerca de los 0°C y en algunos sectores podrían registrarse valores bajo cero.
La zona del Litoral tendrá abundante nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas, principalmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 12°C y 16°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan mínimas de hasta -1°C y máximas que no superarían los 6°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.