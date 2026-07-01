El tiempo en el AMBA para este miércoles 1 de julio

En la región centro del país, que incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominará el cielo nublado a parcialmente nublado, con temperaturas frías. Las máximas se ubicarán entre los 9°C y 14°C, mientras que algunas zonas podrían registrar precipitaciones débiles. En Mendoza, San Juan y La Rioja, continuará el ambiente invernal, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las mínimas estarán cerca de los 0°C y en algunos sectores podrían registrarse valores bajo cero.

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La zona del Litoral tendrá abundante nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas, principalmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 12°C y 16°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan mínimas de hasta -1°C y máximas que no superarían los 6°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.