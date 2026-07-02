El tiempo en el AMBA para este jueves 2 de julio

En el NEA predominará la nubosidad, con probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente en Misiones y el norte de Corrientes, donde incluso no se descarta actividad eléctrica. Las máximas estarán entre 13°C y 14°C, con mínimas de 7°C.

Captura de pantalla 2026-07-02 a la(s) 6.06.13a.m.

La región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires, presentará nubosidad variable. Habrá lluvias aisladas sobre Córdoba y sectores del centro del país, mientras que en el este bonaerense y el área metropolitana predominarán las buenas condiciones. Las máximas oscilarán entre 7°C y 10°C, con mínimas que en algunos puntos descenderán hasta -3°C. Mendoza, San Juan y San Luis tendrán cielo parcialmente nublado y ambiente frío. Las temperaturas máximas rondarán entre 6°C y 7°C, con mínimas de hasta -4°C, por lo que se esperan heladas durante la mañana.

En la Patagonia persistirá el frío intenso. Río Negro y Chubut tendrán nubosidad variable, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego se prevén precipitaciones, con lluvias en algunos sectores y nevadas en otros. Las máximas estarán entre 7°C y 10°C, con mínimas de hasta -2°C, manteniéndose las condiciones invernales en toda la región.