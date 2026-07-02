El tiempo en el AMBA para este jueves 2 de julio

El SMN anticipa para este jueves una jornada con el cielo parcialmente nublado, sin lluvia pero con baja temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 2 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fría, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima alcanzará los 9°C.
Para el viernes continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y ambiente muy frío durante la mañana. La temperatura oscilará entre los 0°C de mínima y los 10°C de máxima, sin precipitaciones previstas.
El sábado se espera un leve ascenso de la temperatura, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 14°C, mientras que la mínima será de 6°C.
En el NOA se prevén condiciones inestables, con lluvias y tormentas aisladas en distintos sectores, especialmente sobre Jujuy, Salta y Tucumán. Las temperaturas máximas se ubicarán entre 8°C y 10°C, mientras que las mínimas rondarán entre 3°C y 7°C.
En el NEA predominará la nubosidad, con probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente en Misiones y el norte de Corrientes, donde incluso no se descarta actividad eléctrica. Las máximas estarán entre 13°C y 14°C, con mínimas de 7°C.
La región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires, presentará nubosidad variable. Habrá lluvias aisladas sobre Córdoba y sectores del centro del país, mientras que en el este bonaerense y el área metropolitana predominarán las buenas condiciones. Las máximas oscilarán entre 7°C y 10°C, con mínimas que en algunos puntos descenderán hasta -3°C. Mendoza, San Juan y San Luis tendrán cielo parcialmente nublado y ambiente frío. Las temperaturas máximas rondarán entre 6°C y 7°C, con mínimas de hasta -4°C, por lo que se esperan heladas durante la mañana.
En la Patagonia persistirá el frío intenso. Río Negro y Chubut tendrán nubosidad variable, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego se prevén precipitaciones, con lluvias en algunos sectores y nevadas en otros. Las máximas estarán entre 7°C y 10°C, con mínimas de hasta -2°C, manteniéndose las condiciones invernales en toda la región.
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