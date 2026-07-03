El día más frío del año en el AMBA: las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Recién desde el domingo 5 de julio comenzará un ascenso gradual de las marcas térmicas, con tardes algo más templadas y el paulatino retiro de la masa de aire polar que afecta a gran parte del país.

El mapa de alertas del SMN por frío extremo en el país.

Las recomendaciones del SMN por frío extremo

1. Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

2. Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

3. Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

4. Evitá los cambios bruscos de temperatura.

5. Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

6. Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

7. Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

8. No fumes en ambientes cerrados.

9. Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.