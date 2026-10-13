El Litoral bajo el agua: hay evacuados y se mantiene la alerta por las inundaciones en el noreste argentino

El río Uruguay, entre las evacuaciones y el alivio en Concordia

En la cuenca del río Uruguay, varias localidades de Corrientes y Entre Ríos permanecen bajo vigilancia por el avance del agua. En Paso de los Libres, Corrientes, la crecida superó la cota de evacuación y obligó a disponer medidas de asistencia para las personas afectadas.

En Concordia, en cambio, el escenario resultó menos grave de lo previsto. El río alcanzó los 11,46 metros frente al puerto local, por debajo de los 13 metros que se habían pronosticado inicialmente para el lunes. Por ese motivo, no se concretaron las 500 evacuaciones que se habían previsto.

Según el recuento oficial difundido, seis familias debieron ser reubicadas, integradas por 12 adultos y 10 niños. La mejora de las condiciones meteorológicas y las maniobras realizadas en la represa de Salto Grande ayudaron a contener el avance del agua.

La represa mantuvo abiertos sus vertederos para regular el nivel del embalse y amortiguar los picos de la crecida. Sin embargo, otras localidades de la costa del Uruguay continúan bajo alerta, entre ellas Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bonpland, en Corrientes, y Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

Itaipú y Yacyretá abrieron sus vertederos por las lluvias

Las precipitaciones registradas en la cuenca del río Iguazú, uno de los principales afluentes del Paraná, incrementaron el volumen de agua que llega al sistema. Ante esa situación, las represas de Itaipú y Yacyretá habilitaron sus vertederos para gestionar los caudales.

En Yacyretá, primero se activó el vertedero secundario Aña Cuá y luego se abrió el principal. La entidad binacional explicó que las maniobras buscan atenuar los efectos de las mayores descargas de las centrales ubicadas aguas arriba y de las lluvias registradas en distintos sectores de la cuenca.

La apertura de los vertederos no es, por sí sola, la causa de la crecida: responde al elevado volumen de agua que ingresa a los embalses y busca reducir el impacto de las descargas. La capacidad de regulación de estas centrales es limitada frente a episodios de lluvias intensas y grandes aportes desde las cuencas superiores.

En Ituzaingó, el Paraná llegó a los 3,10 metros y se acercó al nivel de alerta, establecido en 3,50 metros. Por eso, la evolución del río en esa zona y en los puertos ubicados aguas abajo será uno de los puntos centrales del seguimiento hidrológico.

Las Cataratas del Iguazú reabrieron, pero sigue la vigilancia

La crecida del río Iguazú también tuvo consecuencias en Misiones. El aumento extraordinario del caudal obligó a cerrar preventivamente el circuito de la Garganta del Diablo, debido a la fuerza del agua y al riesgo que representaba para las pasarelas.

La reapertura de los circuitos turísticos no significa que haya terminado la emergencia hídrica en el Litoral. La situación de las Cataratas responde a las condiciones específicas del río Iguazú, mientras que las crecidas del Paraná y del Uruguay dependen de la evolución de sus respectivas cuencas y de los aportes que reciben.

En las zonas afectadas, las autoridades continúan atentas a los registros hidrométricos y a los pronósticos de lluvias. La evolución de los caudales durante las próximas jornadas será determinante para establecer si las crecidas comienzan a ceder o si será necesario mantener las medidas preventivas y los operativos de asistencia.

El fenómeno de El Niño aumenta la probabilidad de precipitaciones superiores a las habituales en distintas regiones, aunque la evolución concreta de cada río depende también de las lluvias acumuladas, los aportes de sus afluentes y la operación de las represas. Por eso, el seguimiento de los informes oficiales será clave para anticipar nuevos anegamientos y posibles evacuaciones.