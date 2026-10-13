Reabrió el Parque Nacional Iguazú tras la baja del caudal del río

Luego de las restricciones preventivas por la fuerte crecida del río Iguazú, las autoridades anunciaron que este martes se normalizan las actividades en el parque.
El Parque Nacional Iguazú reabrió este martes 13 de octubre y comenzó a normalizar sus actividades luego del descenso paulatino del caudal del río Iguazú, que había obligado a cerrar de manera preventiva el circuito Garganta del Diablo.
La medida había sido dispuesta el lunes, cuando el río superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, en medio de las intensas lluvias registradas en el norte del Litoral. La crecida generó preocupación por el impacto sobre las pasarelas y la infraestructura de los circuitos turísticos de las Cataratas.
La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la concesionaria Iguazú Argentina S.A. informaron que la evolución favorable del río permitió levantar la restricción preventiva de acceso y retomar las actividades.
Durante el cierre, las autoridades habían anunciado inspecciones para evaluar los posibles daños provocados por el aumento del caudal y determinar las condiciones de seguridad de los recorridos turísticos.
Además, agradecieron la comprensión de la comunidad, las agencias de viajes y los visitantes, y recomendaron consultar los canales oficiales del parque para conocer las actualizaciones sobre la habilitación de los circuitos.
La crecida también había generado restricciones en el lado brasileño de las Cataratas, donde el domingo se cerró la pasarela principal debido al importante volumen de agua.
comentar