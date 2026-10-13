Reabrió el Parque Nacional Iguazú tras la baja del caudal del río

Además, agradecieron la comprensión de la comunidad, las agencias de viajes y los visitantes, y recomendaron consultar los canales oficiales del parque para conocer las actualizaciones sobre la habilitación de los circuitos.

La crecida también había generado restricciones en el lado brasileño de las Cataratas, donde el domingo se cerró la pasarela principal debido al importante volumen de agua.