Luego, en la continuidad de la programación, con La cocina rebelde, con Jimena Monteverde y equipo, y Cuestión de peso, con Mario Massaccesi y todos los participantes del reality también con anteojos de sol.

"A partir de mañana el sol de El Trece va a brillar más fuerte que nunca", se adelantó, generando expectativa.

Se trata de una campaña de marketing que lleva adelante el canal de Constitución, previo a una importante novedad técnica relacionada con su imagen en pantalla que se implementará.

por QUE en el trece estan transmitiendo el zorro con todos los personajes usando lentes de sol hechos con ia pic.twitter.com/hpjKTTHP4M — matías (@balladofdarren) November 25, 2026

Esto se dará a conocer mañana, miércoles, con un comunicado oficial y aumenta la expectativa sobre esa novedad. Cómo era de prever, esto generó revuelo en las redes sociales y los creativos de la campaña pueden jactarse que dieron en el claro.

Muchos usuarios en las redes sociales ya compartieron su duda sobre por qué todos en El Trece están con lentes oscuros. Incluso, El Zorro se convirtió en Tendencia en X (ex Twitter), ya que muchos compartieron las imágenes de Don Diego de la Vega, Bernardo y Sargento García con gafas negras.