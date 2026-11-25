Conductores, panelistas y hasta personajes de ficción estuvieron en pantalla con el mismo look. Luego se develó el enigma y estallaron las redes sociales.
Los conductores, figuras y hasta los personajes de ficción que aparecen en la pantalla de El Trece lucieron lentes oscuros, desde el personaje de Don Diego de la Vega, en El Zorro, a Moria Casán, lo que generó una gran incertidumbre.
Moria Casán y su staff fueron los primeros en mostrarse con las gafas oscuras. Después siguieron con el mismo look Pampito y Matías Vázquez en Puro Show, al igual que todos sus panelistas.
El Zorro, la serie que parece inamovible en El Trece, se sumó a esta tendencia. A partir de la tecnología de la Inteligencia Artificial, Diego de la Vega también salió al aire con lentes negros en la California de otros tiempos.
A pesar de lo evidente, los conductores y panelistas de El Trece evitaron dar una explicación al aire y dejaron que todo transcurra.
Luego, en la continuidad de la programación, con La cocina rebelde, con Jimena Monteverde y equipo, y Cuestión de peso, con Mario Massaccesi y todos los participantes del reality también con anteojos de sol.
"A partir de mañana el sol de El Trece va a brillar más fuerte que nunca", se adelantó, generando expectativa.
Se trata de una campaña de marketing que lleva adelante el canal de Constitución, previo a una importante novedad técnica relacionada con su imagen en pantalla que se implementará.
Esto se dará a conocer mañana, miércoles, con un comunicado oficial y aumenta la expectativa sobre esa novedad. Cómo era de prever, esto generó revuelo en las redes sociales y los creativos de la campaña pueden jactarse que dieron en el claro.
Muchos usuarios en las redes sociales ya compartieron su duda sobre por qué todos en El Trece están con lentes oscuros. Incluso, El Zorro se convirtió en Tendencia en X (ex Twitter), ya que muchos compartieron las imágenes de Don Diego de la Vega, Bernardo y Sargento García con gafas negras.
comentar