Comenzará a regir el 1° de febrero de 2027, antes de la privatización del servicio, y contempla ubas para el 60% de los usuarios residenciales, con un tope mensual del 1,5% adicional.
El Gobierno Nacional dispuso un nuevo esquema tarifario para Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) que entrará en rigor el 1° de febrero de 2027, antes de que se concrete la firma del contrato de privatización de la empresa.
La medida contempla aumentos para el 60% de los usuarios residenciales, mientras que el 40% restante mantendrá sus tarifas o tendrá descuentos, según la Resolución 45/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Para los hogares alcanzados por los aumentos, se estableció un límite del 1,5% mensual acumulativo sobre el cargo variable afectado por la nueva clasificación, adicional a las actualizaciones tarifarias que ya se aplican mediante la fórmula vigente.
El ajuste específico derivado del cambio de zonificación podrá acumular hasta un 19,6% en doce meses, aunque el impacto sobre la factura final dependerá de la situación de cada usuario y de los demás componentes tarifarios.
La resolución establece textualmente: “Aplíquense los siguientes esquemas de descuentos sobre el cargo variable según categoría de usuario y régimen de medición de forma tal que el incremento mensual efectivo de dicho cargo que genere lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la presente no exceda el UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) en cada mes”.
Bajo: coeficiente de 0,75.
Medio bajo: coeficiente de 1,25.
Medio: coeficiente de 1,75.
Medio alto: coeficiente de 2,25.
Alto: coeficiente de 2,75.
De acuerdo con las estimaciones incorporadas en la resolución, aproximadamente el 20% de los usuarios residenciales recibirá una reducción en su factura, otro 20% no tendrá modificaciones y cerca del 60% afrontará incrementos.
Los descuentos derivados de la nueva clasificación comenzarán a aplicarse inmediatamente desde febrero. En cambio, los aumentos se distribuirán de manera gradual, hasta alcanzar el importe correspondiente al nuevo coeficiente zonal.