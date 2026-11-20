La resolución establece textualmente: “Aplíquense los siguientes esquemas de descuentos sobre el cargo variable según categoría de usuario y régimen de medición de forma tal que el incremento mensual efectivo de dicho cargo que genere lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la presente no exceda el UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) en cada mes”.

Por mantenimientos, Aysa provocará cortes de agua en 15 barrios porteños.

Cinco categorías determinan parte del valor de la factura según la ubicación del inmueble

Bajo: coeficiente de 0,75.

Medio bajo: coeficiente de 1,25.

Medio: coeficiente de 1,75.

Medio alto: coeficiente de 2,25.

Alto: coeficiente de 2,75.

De acuerdo con las estimaciones incorporadas en la resolución, aproximadamente el 20% de los usuarios residenciales recibirá una reducción en su factura, otro 20% no tendrá modificaciones y cerca del 60% afrontará incrementos.

Los descuentos derivados de la nueva clasificación comenzarán a aplicarse inmediatamente desde febrero. En cambio, los aumentos se distribuirán de manera gradual, hasta alcanzar el importe correspondiente al nuevo coeficiente zonal.