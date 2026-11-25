En la región central del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas cálidas. Las máximas estarán entre los 23°C y los 30°C, mientras que algunas áreas podrían registrar lluvias aisladas.

En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario cálido, con nubosidad variable. Las máximas se ubicarán entre los 26°C y los 30°C, con mínimas cercanas a los 14°C en algunos sectores.

La zona del Litoral presentará nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente en el este del país. Las temperaturas máximas rondarán entre los 26°C y los 30°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 2°C y máximas que no superarían los 15°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.