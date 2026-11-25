El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada cálida, con cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Además, se esperan temperaturas agradables para los próximos días.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 25 de noviembre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada cálida, con cielo despejado durante la mañana y algunos momentos de sol a lo largo del día. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 30°C.
Para el jueves se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará algo nublado, con algunos momentos de sol y sin probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 15°C y los 27°C.
El viernes continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 19°C y la máxima llegará a los 31°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas cálidas.
En el NOA y el NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 20°C y los 30°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.
En la región central del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas cálidas. Las máximas estarán entre los 23°C y los 30°C, mientras que algunas áreas podrían registrar lluvias aisladas.
En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario cálido, con nubosidad variable. Las máximas se ubicarán entre los 26°C y los 30°C, con mínimas cercanas a los 14°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente en el este del país. Las temperaturas máximas rondarán entre los 26°C y los 30°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 2°C y máximas que no superarían los 15°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.
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