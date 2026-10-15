El Niño se intensificará entre octubre y febrero: la advertencia de una ingeniera de Yacyretá por la crecida del Paraná

Las consecuencias ya se sienten en distintas localidades correntinas. Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria y la ciudad de Corrientes alcanzaron niveles de evacuación, establecidos a partir de los cuatro metros de altura del río. La responsable de Hidrología sostuvo que la apertura del vertedero permitió moderar el impacto de la crecida: “Amortiguamos o atenuamos ese pico de crecida que lo vamos a tener entre hoy y mañana”.

En varias ciudades del Litoral se registra la crecida de los ríos.

El impacto de El Niño en el Litoral

En Misiones, la crecida provocó el corte total del puente sobre el arroyo Paranay, en la ruta nacional 12, luego de que el nivel del agua aumentara a un ritmo de 10 centímetros por hora. La interrupción afecta la conexión de Montecarlo, con cerca de 20.000 habitantes, además de Puerto Piray y Caraguatay. También se organizaron traslados de siete pacientes que necesitan hemodiálisis hacia el Hospital SAMIC de Eldorado.

Otras vías misioneras presentan complicaciones, mientras el desborde del arroyo Garupá perjudicó el acceso a la comunidad mbya guaraní Urunday-Tí. En Corrientes, en tanto, la isla Apipé ya registró 57 evacuaciones y las proyecciones oficiales contemplan que el Paraná llegue a los cinco metros, una altura comparable con la de 1983. Ese escenario podría dejar bajo el agua al 45% de la isla y obliga a avanzar con el traslado del ganado.

La emergencia también alcanza a Itatí y al Chaco. Las autoridades correntinas anticipan que el río superará los niveles de evacuación entre el 20 y el 21 de octubre, con un avance de la crecida desde Apipé e Ituzaingó hacia otras localidades ribereñas. En paralelo, la isla del Cerrito podría quedar aislada por tierra en los próximos días. El panorama mantiene en alerta a la región ante la posibilidad de que las lluvias y los caudales elevados persistan durante los próximos meses.