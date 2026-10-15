El Niño se intensificará entre octubre y febrero: la advertencia de una ingeniera de Yacyretá por la crecida del Paraná

Las lluvias extraordinarias ya complican al Litoral, con evacuaciones, rutas cortadas y localidades en riesgo de quedar aisladas. Los especialistas esperan que el fenómeno climático gane fuerza en los próximos meses.
El avance del Fenómeno El Niño encendió las alarmas en la región del Litoral, donde la crecida de los ríos Paraná y Uruguay ya provoca complicaciones. “El Niño recién está empezando y, de acuerdo a lo que manifiestan los especialistas, se intensificará de octubre a febrero. Es un Niño muy fuerte”, advirtió María Alejandra Cristanchi, jefa de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.
La situación responde a un fenómeno climático de alcance global que afecta simultáneamente a las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. En ese escenario, Yacyretá abrió las 18 compuertas de su vertedero principal el domingo 11 de octubre, como parte de una operación habitual frente al incremento del caudal. Según la especialista, el pico de la crecida actual se espera entre hoy y mañana.
Entre los factores que impulsaron la suba del agua se encuentran las modificaciones en las descargas de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba y las precipitaciones extraordinarias en la cuenca del Iguazú. De acuerdo con Cristanchi, las lluvias registradas entre el sábado y la madrugada del domingo quintuplicaron lo previsto por los equipos técnicos.
La ingeniera también explicó que el complejo hidroeléctrico tiene dos brazos principales: Aña Cuá, donde se construye una nueva central, y el curso principal, que concentra la sala de máquinas y el vertedero. En el diálogo con Radio Mitre, señaló sobre la dinámica del agua: “Es como si Yacyretá ni existiera”. Además, precisó que el volumen descargado por el vertedero equivale al caudal de las cataratas del Iguazú, que ronda los 13.000 metros cúbicos por segundo.
Las consecuencias ya se sienten en distintas localidades correntinas. Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria y la ciudad de Corrientes alcanzaron niveles de evacuación, establecidos a partir de los cuatro metros de altura del río. La responsable de Hidrología sostuvo que la apertura del vertedero permitió moderar el impacto de la crecida: “Amortiguamos o atenuamos ese pico de crecida que lo vamos a tener entre hoy y mañana”.
En Misiones, la crecida provocó el corte total del puente sobre el arroyo Paranay, en la ruta nacional 12, luego de que el nivel del agua aumentara a un ritmo de 10 centímetros por hora. La interrupción afecta la conexión de Montecarlo, con cerca de 20.000 habitantes, además de Puerto Piray y Caraguatay. También se organizaron traslados de siete pacientes que necesitan hemodiálisis hacia el Hospital SAMIC de Eldorado.
Otras vías misioneras presentan complicaciones, mientras el desborde del arroyo Garupá perjudicó el acceso a la comunidad mbya guaraní Urunday-Tí. En Corrientes, en tanto, la isla Apipé ya registró 57 evacuaciones y las proyecciones oficiales contemplan que el Paraná llegue a los cinco metros, una altura comparable con la de 1983. Ese escenario podría dejar bajo el agua al 45% de la isla y obliga a avanzar con el traslado del ganado.
La emergencia también alcanza a Itatí y al Chaco. Las autoridades correntinas anticipan que el río superará los niveles de evacuación entre el 20 y el 21 de octubre, con un avance de la crecida desde Apipé e Ituzaingó hacia otras localidades ribereñas. En paralelo, la isla del Cerrito podría quedar aislada por tierra en los próximos días. El panorama mantiene en alerta a la región ante la posibilidad de que las lluvias y los caudales elevados persistan durante los próximos meses.
comentar