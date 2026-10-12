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Cierran el circuito de La Garganta del Diablo por el desborde de los ríos

Las lluvias en el norte del litoral afectaron ese paseo turístico y evalúan cerrar todo el Parque Iguazú

Las autoridades la Parque Nacional Iguazú informaron que este lunes se encuentra cerrado el circuito Garganta del Diablo, de manera preventiva ante el aumento de caudal de agua del Río Iguazú, que superó los 12.000 metros cúbicos por segundo.

De manera paralela, las autoridades informaron que se llevarán a cabo inspecciones para evaluar el impacto de la crecida sobre los circuitos turísticos y la infraestructura del área protegida.

Un hecho similar sucedió este domingo, donde los directivos del Parque Nacional Iguazú, en Brasil, cerraron la pasarela principal de Cataratas debido al gran caudal que se registró.

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