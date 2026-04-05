El pronóstico en el AMBA: clima fresco en el cierre del fin de semana, ¿y vuelven las lluvias?

La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima llegará a los 21 durante el domingo. Hay alertas naranja y amarilla por tormentas en diez provincias. Cómo seguirá el tiempo.
Este domingo de Pascua se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima fresco. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cierre del fin de semana tendrá cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre los 12 grados de mínima y 21 de máxima.
El lunes se prevén lluvias a lo largo de toda la jornada, vientos del este cambiando al sudeste y las marcas térmicas irán de los 17ºC a los 20ºC. Y para el martes se anuncian otra vez lluvias, vientos del sur y los termómetros se ubicarán entre los 16ºC y los 21ºC.
Ya el miércoles se espera cielo mayor a parcialmente nublado y vientos del sur rotando al sudeste, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 21. En tanto, el jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del sur cambiando al sudoeste y las marcas térmicas irán de los 14 a los 21 grados.
El SMN emitió este domingo una serie de de alertas naranja y amarillo por tormentas que afectan a diez provincias por posibles “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
La alerta naranja por tormentas rige en el centro de Santa Fe y el noroeste de Entre Ríos. A su vez, el aviso amarillo abarca zonas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Salta.