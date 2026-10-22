El SMN adelantó la alerta por tormentas en el AMBA y advirtió por posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó la alerta amarilla a la tarde de este jueves, con lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 km/h y posibles episodios de granizo en la Ciudad y el Conurbano.
Las tormentas volverán a afectar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este jueves, con una alerta amarilla que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó para la tarde y mantiene durante la noche. El organismo advirtió que pueden registrarse lluvias intensas en períodos cortos, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo, por lo que recomendó mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.
Según las previsiones oficiales, podrían acumularse entre 40 y 70 milímetros de lluvia en pocas horas, aunque los valores podrían superarse de manera puntual. Las ráfagas alcanzarían los 90 kilómetros por hora y también se esperan descargas eléctricas frecuentes. La probabilidad de tormentas fuertes se ubica entre el 40% y el 70% durante la tarde, mientras que por la noche aumenta al rango del 70% al 100%, cuando se espera la mayor intensidad del fenómeno.
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Además, el mal tiempo podría continuar durante el viernes, con chaparrones y lloviznas desde la madrugada hasta la tarde en el AMBA. El nuevo episodio se suma a varios días de condiciones inestables en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
El aviso del SMN alcanza a 14 provincias, con sectores bajo alerta naranja por la posibilidad de fenómenos más peligrosos. Esta categoría comprende áreas del oeste de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, gran parte de Córdoba, el noroeste bonaerense, el norte de La Pampa y el este de San Luis, además de amplias zonas de Neuquén y Río Negro. En esas regiones, las tormentas podrían generar complicaciones importantes.
La alerta amarilla también abarca sectores de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Mendoza y Chubut, además de localidades de las provincias que tienen áreas bajo nivel naranja. En paralelo, el SMN emitió avisos por fuertes vientos en el oeste de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca y San Juan, donde las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.
Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no sacar la basura para prevenir obstrucciones en los desagües y asegurar objetos que puedan volarse por el viento. También es importante mantenerse alejado de árboles, postes y cables eléctricos, y consultar las actualizaciones oficiales del SMN ante posibles cambios en la intensidad o el horario de los fenómenos.