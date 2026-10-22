El SMN adelantó la alerta por tormentas en el AMBA y advirtió por posible caída de granizo

La alerta amarilla también abarca sectores de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Mendoza y Chubut, además de localidades de las provincias que tienen áreas bajo nivel naranja. En paralelo, el SMN emitió avisos por fuertes vientos en el oeste de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca y San Juan, donde las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no sacar la basura para prevenir obstrucciones en los desagües y asegurar objetos que puedan volarse por el viento. También es importante mantenerse alejado de árboles, postes y cables eléctricos, y consultar las actualizaciones oficiales del SMN ante posibles cambios en la intensidad o el horario de los fenómenos.