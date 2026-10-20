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El tiempo en el AMBA para este martes 20 de octubre

El SMN anticipa para este lunes una jornada fresca, pero sin probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 20 de octubre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fría, con cielo despejado a parcialmente nublado durante todo el día. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 19°C.

Para el miércoles se espera una jornada con condiciones similares. El cielo estará algo nublado, con algunos momentos de sol durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 21°C.

El jueves continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 15°C y la máxima llegará a los 19°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas frescas y, desde el viernes, aumentan las probabilidades de lluvias.

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 17°C y 23°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario frío, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 20°C y 26°C, con mínimas cercanas a los 11°C en algunos sectores.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 18°C a 28°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 4°C y máximas que no superarían los 11°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.

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