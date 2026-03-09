El tiempo en CABA: pronóstico del tiempo para este lunes 9 de marzo

Durante el martes, el panorama se mantendrá similar, con marcas térmicas que oscilarán entre los 18°C y los 25°C, nuevamente con viento del sureste.

image

También para el miércoles, se espera clima similar: la mínima será de 19°C y la máxima de 26°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sur, sin pronóstico de lluvias.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 30°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias en distintos sectores de la región durante el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 25°C y 26°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y posibles chaparrones aislados en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas mas bajas, con marcas entre 24°C y 28°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.

image

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 27°C y 30°C. Habrá períodos de cielo nublado y probabilidad de tormentas, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 14°C y 17°C. Se espera nubosidad variable y posibles precipitaciones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.