"La Noche de las Hamburguesas" y carrera nocturna, entre otras propuestas porteñas

"La Noche de las Hamburgueserias"

Entre los encuentros principales de desarrollará esta noche a partir de las 19:00 una nueva edición de la "Noche de las Hamburgueserías", en la cual cada amburguesería de los distintos barrios porteños ofrecerán combos con 50% de descuento que incluyen la ya tradicional comida, junto a un acompañamiento y bebida. La iniciativa es impulsada por el gobierno porteño a través de BA Capital Gastronómica para promocionar el sector .

Además de los locales adheridos, el público podrá disfrutar de dos patios gastronómicos al aire libre con música en vivo: uno frente al Planetario Galileo Galilei en Palermo y otro en el Parque Los Andes, en Chacarita.

Dónde: Planetario de Palermo, Parque Los Andes en Chacarita y locales en todos los barrios porteños.

Cuándo: viernes 6 de marzo desde las 19.00.

La Maratón por el Día internacional de la Mujer: "Corremos Todas"

Otra de las actividades destacadas será la carrera Corremos Todas, organizada en el marco del Día Internacional de la Mujer. La prueba de 5 kilómetros se correrá el sábado 7 de marzo a las 20:00 por calles de Puerto Madero que llevan nombres de mujeres que dejaron huella, como Juana Manso, Marta Lynch y Manuela Sáenz. Como cierre del evento habrá un show de La Bomba de Tiempo. La actividad se suspende en caso de lluvia.

Dónde: Puerto Madero.

Cuándo: Sábado 7 de marzo a las 20.00.

¡Chau, Macoco! en el Teatro Regio

En el plano teatral, continúan las funciones de ¡Chau, Macoco! en el Teatro Regio, ubicado en avenida Córdoba 6056. La obra, que se presenta de jueves a domingos a las 20:00 forma parte de los festejos por las cuatro décadas del grupo humorístico Los Macocos y se define como un biodrama apócrifo y atípico, también descripto por sus creadores como un “viudrama”.

Dónde: Teatro Regio (av. Córdoba 6056).

Teatro Regio (av. Córdoba 6056). Cuándo: jueves a domingos a las 20.00.

De esta manera, la agenda porteña combina propuestas gastronómicas, deportivas y culturales para disfrutar durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad.