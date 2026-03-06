"La Noche de las Hamburguesas" y carrera nocturna, entre otras propuestas porteñas

La Ciudad ofrece este fin de semana una agenda cultural y gastronómica con actividades para todos los públicos. La Noche de las Hamburgueserías, la carrera “Corremos Todas” en Puerto Madero y funciones de teatro forman parte de las propuestas destacadas.
Arranca el fin de semana y la Ciudad de Buenos Aires vendrá con propuestas gastronómicas, deportivas y teatrales para distintos públicos.
Entre los encuentros principales de desarrollará esta noche a partir de las 19:00 una nueva edición de la "Noche de las Hamburgueserías", en la cual cada amburguesería de los distintos barrios porteños ofrecerán combos con 50% de descuento que incluyen la ya tradicional comida, junto a un acompañamiento y bebida. La iniciativa es impulsada por el gobierno porteño a través de BA Capital Gastronómica para promocionar el sector .
Además de los locales adheridos, el público podrá disfrutar de dos patios gastronómicos al aire libre con música en vivo: uno frente al Planetario Galileo Galilei en Palermo y otro en el Parque Los Andes, en Chacarita.
Otra de las actividades destacadas será la carrera Corremos Todas, organizada en el marco del Día Internacional de la Mujer. La prueba de 5 kilómetros se correrá el sábado 7 de marzo a las 20:00 por calles de Puerto Madero que llevan nombres de mujeres que dejaron huella, como Juana Manso, Marta Lynch y Manuela Sáenz. Como cierre del evento habrá un show de La Bomba de Tiempo. La actividad se suspende en caso de lluvia.
En el plano teatral, continúan las funciones de ¡Chau, Macoco! en el Teatro Regio, ubicado en avenida Córdoba 6056. La obra, que se presenta de jueves a domingos a las 20:00 forma parte de los festejos por las cuatro décadas del grupo humorístico Los Macocos y se define como un biodrama apócrifo y atípico, también descripto por sus creadores como un “viudrama”.
De esta manera, la agenda porteña combina propuestas gastronómicas, deportivas y culturales para disfrutar durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad.
