Economía |

Inflación de febrero en CABA: la suba de precios fue de 2,6% y acumuló 5,7% en el primer bimestre

El IPC porteño acumuló un 5,7% en el primer bimestre del año. El INDEC publicará los números oficiales a nivel nacional el 12 de marzo.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6%, según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de CABA acumula una suba del 5,7% en el primer bimestre de 2026 y una variación interanual del 32,4%.

inflacion
Los índices de inflación de febrero en CABA.

Los índices de inflación de febrero en CABA.

El informe detalla que el rubro con mayor impacto en el bolsillo de los porteños fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que promedió un aumento del 5,9%. Este incremento estuvo impulsado principalmente por las actualizaciones en las tarifas de los servicios públicos, lo que explica que los precios regulados hayan subido un 4,5% mensual, alcanzando una aceleración interanual del 34,8%. Otros sectores con incidencia significativa fueron Salud, con una suba del 3%, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió un 2,9%.

ADEMÁS: Inflación: marzo arrancó con subas en alimentos y se vienen más aumentos

Un dato importante de febrero fueron los precios estacionales, que marcaron una fuerte baja del -6,5%. Este fenómeno se debió principalmente al descenso en los valores de los pasajes aéreos, el alojamiento en hoteles y los paquetes turísticos tras el pico de la temporada de verano. En la segmentación general, según detalló el informe, los bienes acumularon una suba de 1,9% en febrero y los servicios de 3%. Así, treparon 26,3% y 36,1%, respectivamente a nivel interanual.

El INDEC dará a conocer el índice nacional de inflación este jueves 12 de marzo. Mientras que el IPC tendrá un acumulado anual cercano al 26,1%, los analistas privados estiman que la cifra nacional podría situarse por encima al 2,7%.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados