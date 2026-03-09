Inflación de febrero en CABA: la suba de precios fue de 2,6% y acumuló 5,7% en el primer bimestre

inflacion Los índices de inflación de febrero en CABA.

El informe detalla que el rubro con mayor impacto en el bolsillo de los porteños fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que promedió un aumento del 5,9%. Este incremento estuvo impulsado principalmente por las actualizaciones en las tarifas de los servicios públicos, lo que explica que los precios regulados hayan subido un 4,5% mensual, alcanzando una aceleración interanual del 34,8%. Otros sectores con incidencia significativa fueron Salud, con una suba del 3%, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió un 2,9%.

Un dato importante de febrero fueron los precios estacionales, que marcaron una fuerte baja del -6,5%. Este fenómeno se debió principalmente al descenso en los valores de los pasajes aéreos, el alojamiento en hoteles y los paquetes turísticos tras el pico de la temporada de verano. En la segmentación general, según detalló el informe, los bienes acumularon una suba de 1,9% en febrero y los servicios de 3%. Así, treparon 26,3% y 36,1%, respectivamente a nivel interanual.

El INDEC dará a conocer el índice nacional de inflación este jueves 12 de marzo. Mientras que el IPC tendrá un acumulado anual cercano al 26,1%, los analistas privados estiman que la cifra nacional podría situarse por encima al 2,7%.