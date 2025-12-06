El tiempo en el AMBA: sigue el calor y la máxima llegará este sábado a los 30 grados

En la continuidad del fin de semana largo, el domingo tendrá cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto con marcas térmicas de entre 18º y 27º, sintiéndose una caída de las temperaturas. Y para el lunes, en tanto, hay probabilidad de de lluvias aisladas la tarde y noche, mientras que las temperaturas serán de entre 18º y 28º .

Alerta por tormentas y posible caída de granizo en seis provincias

El SMN lanzó este sábado una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo, que en algunas zonas del país sube a naranja. El aviso abarca a Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos", indicó el organismo oficial.

Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

sabado6dediciembrealerta El mapa de alertas del SMN para este sábado 6 de diciembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas