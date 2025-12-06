Clima |

El tiempo en el AMBA: sigue el calor y la máxima llegará este sábado a los 30 grados

En el inicio del fin de semana largo, el cielo estará nublado y podría haber lluvias aisladas por la tarde. Se espera que las temperaturas desciendan durante el domingo. Hay alerta por tormentas en seis provincias.

El calor continuará este sábado en el Área Metropolita de Buenos Aires (AMBA). La temperatura mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 30, según el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (AMBA). El cielo permanecerá parcialmente nublado y podría haber lluvias aisladas por la tarde.

En la continuidad del fin de semana largo, el domingo tendrá cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto con marcas térmicas de entre 18º y 27º, sintiéndose una caída de las temperaturas. Y para el lunes, en tanto, hay probabilidad de de lluvias aisladas la tarde y noche, mientras que las temperaturas serán de entre 18º y 28º .

Alerta por tormentas y posible caída de granizo en seis provincias

El SMN lanzó este sábado una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo, que en algunas zonas del país sube a naranja. El aviso abarca a Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos", indicó el organismo oficial.

Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

sabado6dediciembrealerta
El mapa de alertas del SMN para este sábado 6 de diciembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

