El tiempo en el AMBA: alerta amarilla por tormentas para este sábado

El aviso del SMN rige para siete provincias y en algunas zonas sube a naranja. Se espera que la temperatura máxima llegue a los 32 grados en el AMBA. Cómo seguirá el clima durante los próximos días.
Este sábado se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) temperaturas en ascenso y mal clima. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hay alerta amarilla por tormentas fuertes para la noche y las marcas térmicas rondarán entre los 18 grados de mínima y 32 de máxima.
Para cerrar el fin de semana, el domingo se mantendría con mal tiempo, acompañado de tormentas fuertes en la madrugada y lluvias aisladas en la mañana, pero luego mejorando con cielo algo nublado en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados. Y el lunes tendrá buenas condiciones: cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre diez y 24 grados.
El SMN renovó este sábado la alerta amarilla por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa y Mendoza. En algunas zonas, el aviso sube a alerta naranja.
Según el organismo oficial, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h”.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Para regiones con alerta naranja, el SMN indica que “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
En tanto, hay alerta amarilla por vientos en San Juan, La Pampa, Chubut y Santa Cruz.