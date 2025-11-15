El tiempo en el AMBA: alerta amarilla por tormentas para este sábado

Para cerrar el fin de semana, el domingo se mantendría con mal tiempo, acompañado de tormentas fuertes en la madrugada y lluvias aisladas en la mañana, pero luego mejorando con cielo algo nublado en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados. Y el lunes tendrá buenas condiciones: cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre diez y 24 grados.

Alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires y otras seis provincias

El SMN renovó este sábado la alerta amarilla por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa y Mendoza. En algunas zonas, el aviso sube a alerta naranja.

Según el organismo oficial, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h”.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

tormentassabado15denoviembre El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para regiones con alerta naranja, el SMN indica que “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”.

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En tanto, hay alerta amarilla por vientos en San Juan, La Pampa, Chubut y Santa Cruz.

Las recomendaciones del SMN por tormentas fuertes