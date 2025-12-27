Sigue la ola de calor y hay alerta amarilla en el AMBA: la máxima será este sábado de 35 grados

Así lo indicó el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También hay probabilidad de chaparrones por la tarde y diez provincias se encuentra bajo alerta por tormentas fuertes con granizo. ¿Cuándo llegará el alivio?
La ola de calor continuará este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde hay alerta amarilla por temperaturas extremas. La máxima llegará a los 35º, en una jornada con cielo parcialmente nublado y probabilidad de chaparrones por la tarde, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el domingo se esperan marcas térmicas de entre 23 y 32 grados, mientras que el lunes habrá cielo algo nublado para la madrugada y mañana, pasando en la tarde y noche a cielo parcialmente nublado. Las temperaturas rondarán entre los 22 y 34 grados en el inicio de la semana.
Desde el SMN aseguraron que el “alivio” llegará recién el 1° de enero, cuando la máxima se ubique entre los 27° y 29°. De todos modos, eso durará poco: para el próximo viernes, aunque con la posibilidad de lluvias, la temperatura trepará a valores cercanos a los 41 grados.
El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo. El aviso, que en algunas regiones sube a naranja, rige para las provincias de Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos y Corrientes.
"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", señaló el reporte del organismo oficial.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
En zonas de Chubut y Santa Cruz rige una alerta amarilla por viento. El aviso se eleva a naranja en algunas regiones.
