Sigue la ola de calor y hay alerta amarilla en el AMBA: la máxima será este sábado de 35 grados

Para el domingo se esperan marcas térmicas de entre 23 y 32 grados, mientras que el lunes habrá cielo algo nublado para la madrugada y mañana, pasando en la tarde y noche a cielo parcialmente nublado. Las temperaturas rondarán entre los 22 y 34 grados en el inicio de la semana.

Desde el SMN aseguraron que el “alivio” llegará recién el 1° de enero, cuando la máxima se ubique entre los 27° y 29°. De todos modos, eso durará poco: para el próximo viernes, aunque con la posibilidad de lluvias, la temperatura trepará a valores cercanos a los 41 grados.

Alerta por tormentas fuertes con granizo: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo. El aviso, que en algunas regiones sube a naranja, rige para las provincias de Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos y Corrientes.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", señaló el reporte del organismo oficial.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En zonas de Chubut y Santa Cruz rige una alerta amarilla por viento. El aviso se eleva a naranja en algunas regiones.

mapa_alertas (58) El mapa de alertas del SMN para este sábado 27 de diciembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas fuertes