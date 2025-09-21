El tiempo en el AMBA: cómo estará el clima en el Día de la Primavera

Para el lunes se esperan mejores condiciones, con cielo algo nublado en la mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y marcas térmicas de entre ocho y 19 grados. Y el martes se mantendría el buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado para la tarde y noche; y temperaturas de entre seis y 19 grados.

Alerta por viento fuerte: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este domingo una alerta amarillo por viento fuerte que rige en zonas de las provincias de Buenos Aires, Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, Mendoza, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

De acuerdo con organismo oficial, en zonas de la cordillera “el área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".

vientofuertealertadomingo

En regiones de Buenos Aires, el SMN indicó que “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”. Y para el sur del país, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas de 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local”.

En tanto, las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa se encuentran en alerta amarillo por tormentas.

Las recomendaciones del SMN por viento fuerte