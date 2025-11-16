El tiempo en el AMBA: lluvias aisladas y alerta por vientos para este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora durante las primeras horas de la jornada. Luego, a la tarde estará ventoso, con ráfagas aún más fuertes (entre 60 a 69 kilómetros por hora), además de una mínima posibilidad de lluvias. Pese a que continuarán los fuertes vientos, a la noche estará algo nublado, sin lluvias a la vista.

La alerta amarilla por vientos rige también en el resto de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa.

El lunes se espera nuevamente con buenas condiciones en el AMBA: cielo despejado durante toda la jornada, pasando por ligeramente nublado en la tarde, junto a marcas térmicas de entre diez y 23 grados. Y el martes continuará el buen tiempo, acompañado de cielo ligeramente nublado en la madrugada, luego pasando a cielo despejado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 15 y 30 grados.

mapa_alertas (47) El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este domingo.

Alerta por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas

El organismo oficial renovó este domingo la alerta amarilla y elevó el nivel a naranja en ciertas zonas del país, advirtiendo por la inminente llegada de tormentas fuertes con potencial de generar daños. El aviso rige en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

Las áreas afectadas experimentarán lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrán estar acompañadas por:

Abundante caída de agua en cortos períodos. Frecuente actividad eléctrica. Caída de granizo. Intensas ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevé que los valores de precipitación acumulada se ubiquen entre los 20 y 50 mm, con la posibilidad de que esta cifra sea superada de manera puntual en focos localizados de la perturbación.