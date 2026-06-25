El tiempo en el AMBA para este jueves 25 de junio

El SMN anticipa para este jueves una jornada con el cielo parcialmente nublado, de fría a fresca, pero con presencia del sol en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 25 de junio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fría, con cielo algo nublado durante la mañana y algunas apariciones de sol hacia la tarde. No se esperan lluvias y las condiciones se mantendrán estables. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 13°C.
Para el viernes continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 5°C y los 14°C, con un leve ascenso de los valores máximos durante la tarde.
Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas frescas. El sábado tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado, con una mínima de 7°C y una máxima de 17°C.
En el NOA y NEA se esperan jornadas con buenas condiciones meteorológicas, predominando el cielo parcialmente nublado y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más moderadas en comparación con el resto del país, con máximas que se ubicarán entre los 15°C y 18°C. En algunas zonas podría registrarse mayor nubosidad.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, continuarán las temperaturas bajas y el cielo con nubosidad variable. Las máximas rondarán entre los 12°C y 16°C, con mínimas cercanas a los 0°C en algunos sectores, especialmente durante las mañanas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá el ambiente frío, con cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas de entre 12°C y 15°C. Algunas localidades podrían registrar mínimas cercanas al punto de congelación.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad, aunque con baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán frescas, con máximas que estarán entre los 13°C y 17°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -2°C y máximas que apenas alcanzarán los 6°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de viento durante la jornada.