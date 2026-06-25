El tiempo en el AMBA para este jueves 25 de junio

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, continuarán las temperaturas bajas y el cielo con nubosidad variable. Las máximas rondarán entre los 12°C y 16°C, con mínimas cercanas a los 0°C en algunos sectores, especialmente durante las mañanas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá el ambiente frío, con cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas de entre 12°C y 15°C. Algunas localidades podrían registrar mínimas cercanas al punto de congelación.

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La zona del Litoral presentará abundante nubosidad, aunque con baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán frescas, con máximas que estarán entre los 13°C y 17°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -2°C y máximas que apenas alcanzarán los 6°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de viento durante la jornada.