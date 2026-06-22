El tiempo en el AMBA para este lunes 22 de junio

En la región centro del país, que incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominará el cielo parcialmente nublado, con algunos sectores que podrían presentar inestabilidad y precipitaciones aisladas. Las temperaturas máximas estarán entre los 14°C y los 20°C. Por su parte, Mendoza, San Juan y La Rioja tendrán condiciones más estables, con cielo algo nublado y temperaturas máximas cercanas a los 14°C.

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La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y algunos focos de tormentas, con máximas que se ubicarán alrededor de los 18°C a 20°C.

El sur del país continuará siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan jornadas frías, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de precipitaciones, incluyendo lluvias y nieve en algunos sectores. Las temperaturas máximas estarán entre los 5°C y 10°C.