El tiempo en el AMBA para este lunes 22 de junio

El SMN anticipa para este lunes una jornada con el cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 22 de junio se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo algo nublado durante la jornada. No se esperan precipitaciones y las condiciones se mantendrán estables. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 13°C.
Para el martes se espera una jornada similar, con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, y algunos momentos de sol hacia la tarde. No hay probabilidades de lluvia y las temperaturas oscilarán entre los 6°C y los 12°C.
Ya para el miércoles continuará el tiempo estable, con nubosidad variable y marcas térmicas bajas. La mínima será de 5°Cy la máxima llegará a los 11°C.
En el Norte argentino, se espera una jornada con temperaturas más elevadas y presencia de nubosidad. En sectores del NOA y NEA podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, especialmente en zonas de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy, con máximas que rondarán los 20°C.
En la región centro del país, que incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominará el cielo parcialmente nublado, con algunos sectores que podrían presentar inestabilidad y precipitaciones aisladas. Las temperaturas máximas estarán entre los 14°C y los 20°C. Por su parte, Mendoza, San Juan y La Rioja tendrán condiciones más estables, con cielo algo nublado y temperaturas máximas cercanas a los 14°C.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y algunos focos de tormentas, con máximas que se ubicarán alrededor de los 18°C a 20°C.
El sur del país continuará siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan jornadas frías, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de precipitaciones, incluyendo lluvias y nieve en algunos sectores. Las temperaturas máximas estarán entre los 5°C y 10°C.