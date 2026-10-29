El tiempo en el AMBA para este jueves 29 de octubre

El SMN anticipa para este jueves una jornada templada, con alguna probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 29 de octubre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada templada, con probabillidad lluvias aisladas y chaparrones durante la mañana y tarde. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 22°C.
Para el viernes se espera una jornada con condiciones inestables. El cielo estará nublado, con lluvias durante el día, y mejorando hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 23°C.
El sábado volverá el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 24°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas agradables.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 18°C y 29°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 21°C y 26°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario fresco, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 26°C y 29°C, con mínimas cercanas a los 12°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 21°C a 26°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 7°C y máximas que no superarían los 19°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.