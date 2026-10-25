Clima en el AMBA: cielo nublado y probabilidad de chaparrones durante este domingo 25 de octubre

Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de mínima y 18 de máxima en el cierre del fin de semana. Mirá cómo estará el tiempo durante los próximos días.
Este domingo 25 de octubre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones. Las temperaturas rondarán entre los 11 grados de mínima y 18 de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El lunes 26 se espera el día más frío de la semana, con marcas térmicas que oscilarán entre los 9ºC y 18ºC, y cielo nublado. Y el martes 27, en tanto, el organismo oficial prevé un ascenso de la temperatura, con 11ºC de mínima y 21ºC de máxima. El cielo continuará mayormente nublado.
Sin alertas meteorológicas, en el norte del país se espera una tregua de las lluvias, a medida que el mal tiempo avanza hacia el sur de Brasil. Sin embargo, las precipitaciones tendrán impacto en los ríos Paraná y Uruguay, ya que el mayor aporte de agua provocará una nueva crecida que afectará a sectores del nordeste y del Litoral argentino, que ya vienen atravesando complicaciones.
En La Rioja, se esperan temperaturas de entre 11°C y 21°C; en Santiago del Estero, la máxima llegará a los 24°C y la mínima será de 14°C; en San Luis, los registros oscilarán entre los 9°C y los 18°C; y en San Juan, entre los 9°C y los 22°C. A su vez, en Mendoza se prevén temperaturas de entre 6°C y 15°C; en Río Negro, el termómetro marcará entre 7°C y 17°C; en Chubut, los valores irán de los 6°C a los 17°C; y en Santa Cruz, de los 7°C a los 18°C.
El cierre del fin de semana se presentará mayormente soleado y sin lluvias importantes en gran parte de la Patagonia, aunque el ambiente se mantendrá entre frío y fresco. En la región de Cuyo también se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, pero el ingreso de aire del sur sostendrá las bajas temperaturas y podría generar algunas heladas durante las primeras horas del día.
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