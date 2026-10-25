Clima en el AMBA: cielo nublado y probabilidad de chaparrones durante este domingo 25 de octubre

En La Rioja, se esperan temperaturas de entre 11°C y 21°C; en Santiago del Estero, la máxima llegará a los 24°C y la mínima será de 14°C; en San Luis, los registros oscilarán entre los 9°C y los 18°C; y en San Juan, entre los 9°C y los 22°C. A su vez, en Mendoza se prevén temperaturas de entre 6°C y 15°C; en Río Negro, el termómetro marcará entre 7°C y 17°C; en Chubut, los valores irán de los 6°C a los 17°C; y en Santa Cruz, de los 7°C a los 18°C.