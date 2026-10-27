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El tiempo en el AMBA para este martes 27 de octubre

El SMN anticipa para este martes una jornada fresca, con alguna probabilidad de lluvia por la tarde, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 27 de octubre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado durante la mañana, alguna probabilidad de chaparrones por la tarde y mejorando hacia la noche. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 19°C.

Para el miércoles se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará algo nublado, con algunos momentos de sol durante el día y probabilidad de lluvias hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 13°C y los 22°C.

El jueves continuará con cielo nublado y precipitaciones. La mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 22°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas frescas.

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Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 19°C y 26°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 18°C y 22°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario frío, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 19°C y 23°C, con mínimas cercanas a los 11°C en algunos sectores.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 18°C a 25°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 3°C y máximas que no superarían los 17°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.

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