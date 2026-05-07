El tiempo en el AMBA para este jueves 7 de mayo

El sábado se espera un clima ventoso durante el día, sin lluvias, con cielo parcialmente nublado las marcas térmicas oscilarán entre los 9°C y los 14°C.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 31°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado, ventosa, con alguna posibilidad de lluvias.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 16°C y 23°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias y tormentas en algunos sectores. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas más elevadas, con marcas entre 17°C y 19°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región con lluvias durante el día.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 30°C. Habrá períodos de lluvias, ventoso, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de entre 5°C y 6°C. Se espera nubosidad variable y nieve en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.