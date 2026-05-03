El tiempo en el AMBA: el frío se sentirá durante este domingo

La temperatura mínima será de cinco grados y el cielo estará algo nublado en el cierre del fin de semana. Además, hay alerta amarilla por vientos fuertes en tres provincias. Cómo seguirá el clima en el AMBA durante los próximos días.
Este domingo 3 de mayo se presentará con clima frío y cielo algo nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las temperaturas rondarán entre los cinco grados de mínima y 18 de máxima, según el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo oficial no prevé lluvias durante el cierre del fin de semana y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre siete y 12 kilómetros por hora. La humedad se ubicará en el 85%, y la visibilidad sería buena. El sol salió a las 7.31 y se pondrá a las 18:10.
Durante el lunes habrá un leve ascenso térmico y las marcas oscilarán entre los diez grados de mínima y 22 de máxima. El martes, con cielo mayormente nublado, las temperaturas rondarán entre los 14ºC y 23ºC. No se esperan lluvias para ninguna de las jornadas.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por vientos fuertes en algunas regiones de Neuquén, Río Negro y Chubut. Las zonas se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 90 km/h.
Además, en la costa de Tierra del Fuego rige una alerta amarilla por lluvias.