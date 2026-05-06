Javier Milei: "El sueño americano está renaciendo en Estados Unidos y Argentina"

“No estamos copiando un modelo extranjero, estamos volviendo a nuestras raíces liberales. El corazón de nuestro programa es simple, devolverle la libertad a los argentinos de dirigir sus propias vidas. Y esa libertad es a donde apuntamos todos los cañones de nuestro gobierno”, sostuvo.

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URGENTE



El presidente @jmilei a salon lleno en el Milken Institute con empresarios e inversores. Argentina se va para arriba con TODO, me vuelvo loco. pic.twitter.com/9g6WoR1YOh — MILEISTA DE MILEI (@MILEISTAMILEI) May 6, 2026

El jefe de Estado también señaló que la “convergencia” política e ideológica entre ambos gobiernos “reabrió la posibilidad de un acuerdo de libre comercio” entre Argentina y Estados Unidos, una de las metas que el oficialismo viene mencionando desde el inicio de la gestión libertaria. En ese marco, insistió en que la Argentina se convirtió en un país “atractivo para las inversiones” y llamó a los empresarios presentes a apostar por el mercado local.

Del encuentro participaron también figuras centrales del gabinete económico: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno.

Posteriormente, el titular de Hacienda, el ministro de Relaciones Exteriores y el embajador de la Argentina ante los Estados Unidos, Alex Oxenford, mantuvieron un cónclave con autoridades de Chevron, una de las corporaciones energéticas multinacionales estadounidenses más grandes, especializada en la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas.

image Javier Milei, en Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, Caputo informó que Eimar Bonner y Laura Lane, la directora financiera y la directora de asuntos corporativos de la compañía, garantizaron un envío de un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei

La comitiva partirá de regreso a la Argentina esa misma jornada en la noche de Los Ángeles y tiene previsto el arribo a Buenos Aires a las 13.30 del jueves.

Por su parte, el viernes a las 14,00 el jefe de Estado encabezará una reunión de gabinete en la Casa Rosada con la presencia de Manuel Adorni.