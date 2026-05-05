El tiempo en el AMBA para este martes 5 de mayo

El SMN anticipa para este martes buen tiempo, con cielo parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. A partir de mañana comienza a cambiar el clima.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 5 de mayo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con tiempo templado, cielo de parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvias. La temperatura mínima prevista es de 14°C y, la máxima, de 24°C.
El miércoles continúan similares condiciones, cielo parcialmente nublado, pero desmejorando hacia la tarde noche, con posibilidad de lluvias y tormenta. Habrá una mínima de 16°C y una máxima de 24°C.
El jueves se espera un clima lluvioso durante el día y ventoso por la noche, con un leve descenso de la temperatura: las marcas térmicas oscilarán entre los 16°C y los 20°C.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 30°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado, ventosa, sin posibilidad de lluvias.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 23°C y 26°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas mas elevadas, con marcas entre 23°C y 29°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región sin rastros de lluvia.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 30°C. Habrá períodos de cielo parcialmente nublado, ventoso, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de entre 2°C y 7°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.