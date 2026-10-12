El tiempo en el AMBA para este lunes 12 de octubre

El SMN anticipa para este lunes una jornada mas fría y con lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 12 de octubre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fría, y con alguna probabilidad de lluvias. Nublado durante todo el día. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 16°C.
Para el martes se espera una jornada similar. El cielo estará mayormente nublado, con algunos momentos de lluvias durante el día y sin probabilidad de lluvias hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 18°C.
El miércoles mejora un poco el tiempo, con cielo parcialmente nublado y muy pocas chances de precipitaciones. La mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 18°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas frescas.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 17°C y 22°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 15°C y 18°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario frío, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 17°C y 22°C, con mínimas cercanas a los 9°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 15°C a 21°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 6°C y máximas que no superarían los 13°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.