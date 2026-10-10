El proceso podría completarse en aproximadamente un mes. El futuro operador también deberá comprometer inversiones por US$2.000 millones para ampliar y mejorar el servicio.

Intercargo

Otro objetivo del Ejecutivo es reactivar la privatización de Intercargo, luego de que la primera licitación fuera declarada desierta en julio por falta de ofertas válidas.

El llamado original contemplaba la venta del 100% de las acciones de la compañía, encargada de prestar servicios aeroportuarios, con un precio base de US$45 millones.

Ahora, el Gobierno analiza modificar las condiciones para atraer nuevos interesados, aunque todavía no definió una fecha para la próxima convocatoria ni el valor mínimo de venta.

En paralelo, el Ministerio de Economía trabaja en los pliegos para desprenderse de las participaciones estatales en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano, ubicada en Campana, y José de San Martín, en Timbúes, Santa Fe.

Enarsa controla el 65% de la primera y más del 60% de la segunda. Ambas instalaciones cuentan con una capacidad de generación cercana a los 800 megavatios cada una.

La intención oficial es concretar las operaciones antes de fin de año. En una segunda etapa también se prevé avanzar con la venta de la participación estatal en la central Guillermo Brown.

Belgrano Cargas

Belgrano Cargas constituye otro de los principales desafíos del cronograma oficial. La apertura de ofertas para concesionar las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza está prevista para el 11 de noviembre.

El esquema contempla concesiones por 50 años, separando la infraestructura ferroviaria, la operación y los talleres. Además, establece inversiones obligatorias por al menos US$800 millones.

Según trascendió, existen alrededor de 60 consultas de potenciales interesados y el Gobierno espera que la transferencia operativa pueda concretarse durante 2027.

Los futuros operadores deberán competir mediante un sistema de peajes, en el que las tarifas ofrecidas y las inversiones comprometidas tendrán incidencia en la adjudicación.

La estrategia del Ejecutivo apunta a completar las privatizaciones pendientes y utilizar los ingresos para reducir el endeudamiento público.

Además, el esquema oficial contempla destinar el 10% de los fondos obtenidos al área de Defensa, porcentaje que asciende al 70% cuando se trata de empresas directamente vinculadas con ese sector.

De esta manera, la Casa Rosada busca dar un nuevo impulso a uno de los ejes centrales de su programa económico, aunque todavía deberá superar distintas instancias administrativas y conseguir interesados que concreten las operaciones.