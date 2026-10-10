El Gobierno busca acelerar su programa de privatizaciones. La agenda incluye un nuevo intento de venta de Intercargo, la transferencia de centrales termoeléctricas de Enarsa y la concesión de Belgrano Cargas por 50 años
El Gobierno de Javier Milei busca acelerar su programa de privatizaciones después de recibir las ofertas económicas por el 90% de AySA. Con distintos grados de avance, el Ejecutivo prepara nuevas medidas para transferir al sector privado Intercargo, las centrales termoeléctricas de Enarsa y la operación de Belgrano Cargas, en una estrategia destinada a reducir la participación estatal y obtener recursos para cancelar deuda.
La operación más avanzada es la de AySA. Este jueves se conocieron las propuestas económicas de los dos consorcios interesados en adquirir el paquete accionario mayoritario de la empresa de agua y saneamiento.
El grupo integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua y Transclor presentó la oferta más elevada, de US$340,2 millones. Por su parte, el consorcio encabezado por empresas vinculadas al Grupo Roggio ofreció US$285 millones.
Sin embargo, la apertura de sobres no implica la adjudicación inmediata. La Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen y posteriormente intervendrán la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro.
El proceso podría completarse en aproximadamente un mes. El futuro operador también deberá comprometer inversiones por US$2.000 millones para ampliar y mejorar el servicio.
Otro objetivo del Ejecutivo es reactivar la privatización de Intercargo, luego de que la primera licitación fuera declarada desierta en julio por falta de ofertas válidas.
El llamado original contemplaba la venta del 100% de las acciones de la compañía, encargada de prestar servicios aeroportuarios, con un precio base de US$45 millones.
Ahora, el Gobierno analiza modificar las condiciones para atraer nuevos interesados, aunque todavía no definió una fecha para la próxima convocatoria ni el valor mínimo de venta.
En paralelo, el Ministerio de Economía trabaja en los pliegos para desprenderse de las participaciones estatales en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano, ubicada en Campana, y José de San Martín, en Timbúes, Santa Fe.
Enarsa controla el 65% de la primera y más del 60% de la segunda. Ambas instalaciones cuentan con una capacidad de generación cercana a los 800 megavatios cada una.
La intención oficial es concretar las operaciones antes de fin de año. En una segunda etapa también se prevé avanzar con la venta de la participación estatal en la central Guillermo Brown.
Belgrano Cargas constituye otro de los principales desafíos del cronograma oficial. La apertura de ofertas para concesionar las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza está prevista para el 11 de noviembre.
El esquema contempla concesiones por 50 años, separando la infraestructura ferroviaria, la operación y los talleres. Además, establece inversiones obligatorias por al menos US$800 millones.
Según trascendió, existen alrededor de 60 consultas de potenciales interesados y el Gobierno espera que la transferencia operativa pueda concretarse durante 2027.
Los futuros operadores deberán competir mediante un sistema de peajes, en el que las tarifas ofrecidas y las inversiones comprometidas tendrán incidencia en la adjudicación.
La estrategia del Ejecutivo apunta a completar las privatizaciones pendientes y utilizar los ingresos para reducir el endeudamiento público.
Además, el esquema oficial contempla destinar el 10% de los fondos obtenidos al área de Defensa, porcentaje que asciende al 70% cuando se trata de empresas directamente vinculadas con ese sector.
De esta manera, la Casa Rosada busca dar un nuevo impulso a uno de los ejes centrales de su programa económico, aunque todavía deberá superar distintas instancias administrativas y conseguir interesados que concreten las operaciones.
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