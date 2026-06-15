El tiempo en el AMBA para este lunes 15 de junio

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las buenas condiciones, con mañanas frías y tardes más agradables. Las temperaturas máximas estarán entre los 14°C y los 17°C.Por su parte, Mendoza, San Juan y La Rioja presentarán tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y registros térmicos más bajos durante la mañana. Las máximas se ubicarán entre los 12°C y los 16°C.

image

La región del Litoral tendrá temperaturas agradables para la época, con máximas cercanas a los 18°C y presencia de nubosidad variable. No se descartan algunos períodos de cielo cubierto, aunque sin lluvias importantes.

El sur del país continuará siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con máximas entre los 6°C y 9°C. Además, podrían registrarse lluvias y nevadas en sectores de la Patagonia.