El tiempo en el AMBA para este lunes 15 de junio

El SMN anticipa para este lunes una jornada sin lluvias y con baja temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 15 de junio se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo parcialmente nublado durante la mañana y despejado hacia la tarde. No se esperan precipitaciones y las condiciones se mantendrán estables. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima alcanzará los 15°C.
Para el martes se prevé una jornada con buenas condiciones meteorológicas. El cielo estará mayormente despejado, con una mínima de 6°C y una máxima que llegará a los 18°C. No hay probabilidades de lluvias y se espera, igual que hoy, una amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.
Ya para el miércoles continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado durante todo el día. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 14°C.
En el NOA y el NEA se espera una jornada con nubosidad variable y algunas áreas con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas serán más templadas, con máximas que alcanzarán los 20°C, especialmente en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las buenas condiciones, con mañanas frías y tardes más agradables. Las temperaturas máximas estarán entre los 14°C y los 17°C.Por su parte, Mendoza, San Juan y La Rioja presentarán tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y registros térmicos más bajos durante la mañana. Las máximas se ubicarán entre los 12°C y los 16°C.
La región del Litoral tendrá temperaturas agradables para la época, con máximas cercanas a los 18°C y presencia de nubosidad variable. No se descartan algunos períodos de cielo cubierto, aunque sin lluvias importantes.
El sur del país continuará siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con máximas entre los 6°C y 9°C. Además, podrían registrarse lluvias y nevadas en sectores de la Patagonia.