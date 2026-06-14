El tiempo en el AMBA: alerta amarilla por frío extremo durante este domingo

La temperatura mínima será de tres grados y la máxima llegará a los diez. La alerta amarilla abarca a otras regiones de la Argentina. Cuáles son las recomendaciones del SMN a tener en cuenta.
Este domingo 14 de junio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una alerta amarilla por frío extremo. La temperatura mínima será de tres grados y la máxima llegará a los diez en una jornada con cielo nublado, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cómo seguirá el clima durante los próximos días? El lunes, en el cierre del fin de semana largo, el cielo estará despejado y las marcas térmicas oscilarán entre los 4°C y 15°C. Y el martes, en tanto, habrá un leve ascenso de la temperatura, que rondará entre los 7°C y 17°C.
Más allá del AMBA, la alerta amarilla por frío extremo emitida por el SMN abarca el territorio de la provincia de Buenos Aires y regiones de La Pampa, Córdoba, San Luis, San Juan y Chubut. El reporte oficial advirtió sobre "un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas".
En algunas localidades bonaerenses, la temperatura descenderá por debajo de los 0°C, tal el caso de Coronel Suárez, Bolívar y Pergamino.
-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
-Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
-Evitá los cambios bruscos de temperatura.
-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
-Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
-Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
-No fumes en ambientes cerrados.
-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
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