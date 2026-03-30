El tiempo en el AMBA para este lunes 30 de marzo

El SMN anticipa para hoy cielo nublado y con algunas probabilidades de lluvias en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes de 30 marzo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo nublado por la mañana, con algunas posibilidades de tormentas aisladas por la mañana y tarde, y mejorando durante la noche. Con una temperatura mínima de 20°C y una máxima prevista en los 27°C.
Ya para el martes, se espera un día de nublado a parcialmente nublado, con una mínima de 27°C y una máxima de 29°C. Sin pronóstico de lluvia y viento del sur.
Durante el miércoles, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 22°C y los 30°C, con un cielo parcialmente nublado durante todo el día, y sin rastros de lluvia.
En el NOA y NEA, se espera una jornada con calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 37°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con cielo parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvias.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 27°C y 29°C. Se prevé cielo parcialmente nublado y con lluvias en algunos sectores. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 31°C y 35°C. Predominará el cielo parcialmente nublado.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 35°C y 36°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 10°C y 17°C. Se espera nubosidad variable y posibles chaparrones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.