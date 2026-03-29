Semana Santa: el significado de cada día

Lunes Santo

Es el día de la unción de Jesús en casa de Lázaro, su amigo. A diferencia de otros días de la Semana Santa que cuentan con ceremonias singulares, en Lunes Santo la Iglesia Católica continúa la celebración normal de la misa. Durante ésta, el Evangelio cuenta la Unción en Betania, cuando María, una de las hermanas de Lázaro pone perfumes sobre el cabello de Jesús. En la época el ungir a alguien era un gesto de hospitalidad o de respeto que se reservaba a reyes y sacerdotes. También se ungía con aceite a los enfermos para ayudarlos a afrontar su enfermedad.

Uncion

Martes Santo

El Martes Santo es considerado el Martes de la Controversia. En el Evangelio, tomado de San Juan, se lee que Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos los iba a traicionar y Judas abandona el grupo. Además, el Señor profetiza a Pedro que lo iba a negar antes de que cante el gallo. Los Apóstoles quedaron consternados

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Miércoles Santo

El Miércoles Santo es el Día de la Traición. En el Evangelio de San Mateo, se narra que Judas Iscariote tranza con los Sumo Sacerdotes entregar al Maestro por 30 monedas de plata.

En la Última Cena, Judas le pregunta a Cristo si era él el que lo iba a entregar y Jesús le responde: “Tú lo has dicho”.

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Jueves Santo

El Jueves Santo es el Día del Sacerdote y de la institución de la Eucaristía. El Misal indica que en este día están prohibidas las Misas sin participación de fieles. Generalmente en la mañana se realiza la Misa Crismal, en la que el obispo y los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. Además, se bendicen los óleos sagrados y el santo crisma.

En la tarde de este día concluye la Cuaresma y con la Misa de la Cena del Señor inicia el Triduo Pascual. En esta celebración se realiza el lavado de los pies, tal como hizo Jesús con sus discípulos. Al finalizar, se traslada el Santísimo Sacramento al “lugar de la reserva”. El altar queda sin manteles, ni candeleros, y se retiran o se cubren todas las cruces

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Viernes Santo

El Misal señala que en este día no se celebra ningún sacramento, salvo la Penitencia y la Unción de los enfermos. Por lo tanto, no hay Misas.

Cerca de las 3:00 p.m. o en un horario posterior se realiza la celebración de la Pasión del Señor. El sacerdote se postra, rostro en tierra, ante el altar. Más adelante se hace la oración universal y se adora la cruz.

Para la Comunión, se le pone mantel y un corporal al altar, el sacerdote retira las hostias consagradas del “lugar de la reserva” y posteriormente reparte la comunión a los fieles. El Misal indica que al terminar la celebración el altar queda nuevamente desnudo y sobre él queda “la cruz con dos o cuatro candeleros”.

Sábado Santo

En este día tampoco se celebra ningún sacramento, salvo la Penitencia y la Unción de los enfermos. No se puede dar la Comunión, pero sí el viático (comunión en peligro de muerte). El altar permanece sin nada y en algunos lugares el sagrario queda abierto, mostrando que está vacío.

El Sábado Santo es el día de la espera y la esperanza. La Iglesia Católica medita el descenso de Cristo a los infiernos y aguarda su resurrección con ayuno y oración. De esta manera, el sábado por la tarde, concluye la Semana Santa.

Hay que añadir que el Sábado Santo es a veces denominado Sábado de Gloria por lo que se celebra esa noche.

El día anterior a la Pascua. Este día es la celebración del Triduo Pascual, el período en el que la liturgia cristiana católica y no católica conmemoran la Pasión de Cristo. Son los preparativos de la Vigilia pascual que conmemora la Resurrección de Jesús.

resurreccion

Domingo de Resurrección

El Domingo de Resurrección inicia con la Vigilia Pascual que se realiza la noche del Sábado Santo. Esta vigilia “es la mayor y más noble de todas las solemnidades”.

En esta celebración se bendice el fuego y se enciende el cirio pascual, se anuncia el pregón pascual y se leen lecturas del Antiguo y Nuevo testamento. Además, se bendice el agua, se renuevan las promesas bautismales y se festeja la resurrección del Señor exclamando al final de la Misa “Aleluya, Aleluya”.