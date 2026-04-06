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El tiempo en el AMBA para este lunes 6 de abril

El SMN anticipa para hoy lluvias y una baja de temperatura en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 6 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con lluvias y alerta por tormentas durante todo el día. La temperatura mínima prevista es de 17°C y, la máxima, de 20°C.

Durante el martes, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 18°C y los 21°C, y continúan las lluvias durante todo el día sin parar.

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Ya para el miércoles, se espera un día parcialmente nublado, con una mínima de 15°C y una máxima de 21°C. Sin posibilidad de lluvias y viento del este.

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Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada con calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 32°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado y con posibilidad de lluvias en algunos sectores.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 16°C y 20°C. Se prevé cielo parcialmente nublado y con lluvias en algunos sectores. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 18°C y 21°C. Predominará el cielo parcialmente nublado y con posibilidad de lluvia en algunos sectores.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 17°C y 32°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 12°C y 13°C. Se espera nubosidad variable y posibles lluvias con nieve en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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